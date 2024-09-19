Жители Подмосковья приобрели государственные земли для садоводства и строительства жилья

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области
Министерство имущественных отношений Московской области сообщило о заключении двух договоров купли-продажи с жителями на покупку земельных участков в городских округах Истра и Домодедово.
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