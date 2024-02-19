Жители Подмосковья сдали в трейд-ин четыре тысячи устаревших газовых приборов

Фото: Фотобанк МО/Николай Корешков
«В рамках трейд-ин клиентам предоставляются скидки на новое сертифицированное оборудование, а также гарантии на новые приборы и работы по его замене. Для удобства клиентов за устаревшим оборудованием на дом приезжают сотрудники логистической компании и бесплатно забирают его на переработку», — говорится в сообщении.Больше всего в рамках программы трейд-ин в Московской области сдали на переработку газовых котлов (1750 штук) и газовых плит (1015 штук).
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