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Жители Московской области могут следить за соревнованиями роботов онлайн

16 сентября 2024, 11:29
Фото: istockphoto / KamiPhotos

Фото: istockphoto / KamiPhotos

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Первый отборочный тур нового сезона «Битвы роботов» пройдёт 28 сентября. Зрители смогут посмотреть онлайн-трансляцию соревнований, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Москве, на спортивной арене «ЦСКА Арена», пройдёт международный спортивно-технический чемпионат по роботостроению.



В этом году соревнования пройдут в двух категориях: «Битва роботов» и новая категория «Битва мини-роботов» для участников от 10 до 17 лет с роботами весом до 1,5 килограмма. В первом этапе примут участие 48 команд из России, Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана и Китая. Лучшие команды по результатам поединков попадут в полуфинал.

Онлайн-трансляция чемпионата будет доступна по ссылке.

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Обратить внимание на финансы: гороскоп для всех знаков зодиака с 16 по 22 сентября
16 сентября 2024, 11:33

Фото: istockphoto/Peach_iStock

Полнолуние и частное Лунное Затмение состоится 18 сентября на рассвете. Это небесное явление отличатся благоприятными аспектами к Луне и Солнцу от Уран и Плутона. Наступает хорошее время для пересмотра своих привычек, для принятия решения улучшить свою жизнь и для избавления от всего того, что уже не приносит пользу. Благоприятно наводить порядок и перебирать вещи. Можно составить список желаний.
О том, что ждать от этой недели каждому знаку и какой сфере нужно уделить особое внимание в беседе с «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.

В деловой сфере надо правильно распределять время, постараться не опаздывать на встречи, не затягивать рабочие процессы.

В любви желательно проявить чувство юмора и доброту.

В вопросах здоровья для эффективного восстановления сил желательно временное уединение.


Особые рекомендации для каждого знака зодиака


Овну лучше не рисковать и всю неделю не торопиться с принятием решений.

Тельцу важно сохранить деловые контакты. Ему надо быть скромнее и позаботиться о взаимовыручке.

Близнецам нужно себя отстаивать и поддерживать позитивный настрой. Им поможет умение увлекательно и убедительно вести разговор.

Раку желательно избегать перенапряжения. Свою активность ему следует направить на те дела, которые он долгое время откладывал.

Льву надо исключить лишние траты и не быть слишком щедрым. Ему необходимо обратить внимание на свои финансы.

Деве поможет логика и рациональность. Лучше не искать глубокий смысл там, где всё поверхностно.

Весам хорошо расширять свой круг общения. Их ждут интересные деловые и дружеские знакомства.

Скорпиону важно не упустить подходящий момент для решительных действий. Ему надо прислушаться к своей интуиции.

Стрельцу нужно соизмерять свои силы со своими возможностями. Ему не стоит браться за дела, которые слишком трудны в выполнении.

Козерогу важно себя хвалить и не критиковать. Придирчивое отношение будет ему мешать.

Водолею благоприятно оказывать поддержку своим единомышленникам. Совместная деятельность откроет новые перспективы.

У Рыб наступает период внутренних перемен. Они нуждаются в саморазвитии.

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#звёзды
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В Котельниках завершили комплексное благоустройство двора
16 сентября 2024, 11:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Работы по комплексному благоустройству дворовой территории завершили на Кузьминской улице в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«У дома №15 по Кузьминской улице заменили асфальтобетонное покрытие на парковках, проездах и тротуарах. Кроме того, были оборудованы съезды и занижения для маломобильных жителей. В рамках благоустройства во дворе высадили кустарник, установили скамейки и урны», — говорится в сообщении.
В администрации муниципалитета также сообщили, что во дворе у домов №№11-13 на Кузьминской улице установили детскую площадку по губернаторской программе. Отмечается, что это уже десятая губернаторская площадка, обустроенная в Котельниках. Площадка включает в себя не только игровой комплекс, но также зону воркаута — чтобы и взрослые могли там провести время с пользой и удовольствием.

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#котельники
#двор
#благоустройство
#детская площадка
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В парках Подмосковья за неделю побывали более 2 млн человек
16 сентября 2024, 11:04

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше двух миллионов человек посетили парки Московской области за период с 9 по 15 сентября, что на 355 тысяч посетителей больше, чем за аналогичное время в прошлом году, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
«Парки на минувшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Самым посещаемым парком области на прошлой неделе стал балашихинский парк «Пехорка»: там побывали 98 тысяч человек. Второе место занял парк Мира в Мытищах с 55,7 тыс. посетителей. На третьем месте оказался парк Толстого в Химках с 55,4 тыс. гостей. Четвёртое место занял Центральный парк Пушкинского округа, который посетили 49 тысяч человек. А замыкает недельный топ-5 Фабричный парк в Истре с 36 тысячами посетителей.

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#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
#парки
#московская область
#подмосковье
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Образовательная игра «ЖЭКА» научит управлять жильём и основам экономии
16 сентября 2024, 11:02

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фонд развития территорий запустил новую образовательную игру под названием «ЖЭКА», которая погружает участников в захватывающий процесс управления многоквартирными домами и коммунальными услугами. Игроки могут освоить ключевые аспекты жизни в многоквартирных домах, включая энергоэффективность, капитальный ремонт и способы оптимизации расходов на коммунальные услуги. Действия происходят в специально разработанном интерактивном городе, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Игра «ЖЭКА» состоит из трех уровней интерактивного обучения:

  1. Уровень «Квартира»: на этом этапе участники учатся эффективно экономить электроэнергию, воду и газ, минимизируя свои затраты. Игра демонстрирует, как замена устаревших бытовых приборов, установка счетчиков и соблюдение простых правил экономии могут сделать жилье более комфортным и энергоэффективным.
  2. Уровень «Дом»: здесь игроки изучают управление многоквартирным домом. Они узнают, как совместные усилия с соседями могут помочь эффективно управлять домом, использовать альтернативные энергетические источники и поддерживать высокие стандарты качества жилого комплекса.
  3. Уровень «Квартал»: на данном этапе участник работает на уровне микрорайона, где его главная задача — заботиться о детских и спортивных площадках, парковках и зонах для сортировки отходов. Игра охватывает десятки домов, которые требуют регулярного обслуживания и капитального ремонта.
«Современные технологии должны не только упрощать жизнь, но и воспитывать ответственное отношение к жилищным условиям. Игра „ЖЭКА“ — это отличный инструмент для того, чтобы каждый житель мог на практике увидеть, как правильно управлять своим домом и экономить на коммунальных услугах. Мы призываем всех окунуться в этот увлекательный процесс и сделать свой вклад в энергоэффективное будущее», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
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#жкх
#игра
#технологии
#квартиры
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В Подмосковье запускают конкурс проектов по развитию гражданского общества
16 сентября 2024, 10:44

Фото: пресс-служба МИСК МО

Конкурс на предоставление грантов для некоммерческих организаций на развитие гражданского общества запускают в Московской области, приём заявок начнётся 23 сентября и завершится 22 октября, сообщает пресс-служба регионального министерства информационных и социальных коммуникаций (МИСК).
«Грантовый конкурс для НКО Подмосковья мы проводим уже в четвертый раз. В этом году общая сумма субсидии составляет более 81 млн рублей. В Московской области много неравнодушных людей и некоммерческих неправительственных организаций, которые помогают тем, кто в этом нуждается, которые занимаются нашей молодежью, которые развивают наш регион. Мы стараемся регулярно поддерживать такие важные инициативы, и наш совместный с Фондом президентских грантов конкурс для НКО — один из основных инструментов», — сказала глава МИСК Московской области Екатерина Швелидзе.
Гранты будут распределены по четырём направлениям: волонтёрская деятельность, культура и искусство, молодёжная политики и соцзащита граждан. Победителей грантового конкурса назовут 20 ноября.

Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

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#московская область
#подмосковье
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В ЖК «Заречье Парк» уже наполовину построен паркинг на 717 машиномест
16 сентября 2024, 10:43

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Заречье Парк» строится многоуровневый наземный паркинг на 717 машиномест. Готовность объекта составляет 50%. Девелопер группа «Самолёт» строит парковку в рамках комплексного развития территории в Одинцовском городском округе, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
На строительной площадке ежедневно работают около 40 человек и три единицы техники. Монолитные, кровельные и каменные работы уже завершены. Сейчас проводятся работы по прокладке внешних коммуникаций и отделке фасадов. Внутри паркинга ведутся отделочные работы, прокладываются системы водоснабжения, канализации, ливневой канализации, отопления и противопожарного водопровода.

Общая площадь девятиэтажного паркинга составляет более 21,1 тысячи квадратных метров. В здании предусмотрены 17 парковочных мест для маломобильных групп населения и 8 мест для мотоциклов. Въезд и выезд из паркинга будут осуществляться через автоматические шлагбаумы, магнитные карты или брелоки. Посетители смогут подниматься на верхние этажи и спускаться по лестницам или на лифтах.

Территория вокруг парковки будет благоустроена: проложены тротуары и проезды, установлено уличное освещение, высажен газон. Пешеходные дорожки, ведущие к парковке, будут иметь нескользящую поверхность, а в местах соединения тротуаров с проезжей частью будут установлены пониженные бордюры.

Жилой комплекс «Заречье Парк» расположен в районе посёлка Заречье Одинцовского городского округа. В рамках проекта запланировано строительство пяти жилых корпусов с комфортными дворами без машин. На территории комплекса уже работает школа на 600 мест. В настоящее время ведётся строительство поликлиники на 300 посещений в смену. В будущем планируется построить детский сад на 210 мест и ещё один наземный паркинг на 498 машиномест.

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В Балашихе по инициативе ветеранов открыли сквер Семьи, любви и верности
16 сентября 2024, 10:42

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В микрорайоне Заря городского округа Балашиха торжественно открыли новый сквер Семьи, любви и верности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Территорию выбрали по инициативе местной ветеранской организации. Ветераны участвовали в разработке концепции и названии зоны отдыха. Они предложили назвать сквер именно так, подчёркивая важность семейных ценностей и преемственности поколений. На открытие пришли супруги, прожившие в браке более полувека и те, кто только создал семью», – рассказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Площадь сквера – 1,2 га. Главная достопримечательность новой зоны отдыха – монумент, выполненный в виде истребителя МиГ-23. Он был передан Балашихе от 1-й Армии ПВО-ПРО. Памятник подчёркивает военное прошлое микрорайона Заря и его значимость в истории обороны страны.

Церемония открытия прошла в День города. На ней присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутат Госдумы Вячеслав Фомичёв, глава Балашихи Сергей Юров, представители городской администрации и общественных организаций.

Примечательным моментом открытия стала регистрация брака молодожёнов Ольги и Евгения Дмитриевых. После церемонии они пришли в новый сквер.
В министерстве добавили, что работы проводились по программе «Формирование современной комфортной городской среды».

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#михаил хайкин
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#московская область
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#день города
#ветераны
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Загруженность подмосковных дорог утром 16 сентября составила 5 баллов
16 сентября 2024, 10:30

Фото: пресс-служба Минблаго МО

На пять баллов из десяти возможных оценивается загруженность дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 16 сентября, основные сложности с проездом наблюдаются при движении в сторону столицы на трёх федеральных трассах и 14 шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Заторы отмечаются по направлению к Москве на трассах -9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Энтузиастов, Калужское, Ленинградское, Ярославское, Рязанское, Носовихинское, Боровское, Каширское, Минское, Рублёво-Успенское, Пятницкое и Косинское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром зафиксировано свыше одного миллиона машин, что на 1,5% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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Школьники Московской области могут поучаствовать в новом «Уроке цифры»
16 сентября 2024, 10:05

Фото: istockphoto / gorodenkoff

С 23 сентября начинается первый в новом учебном году «Урок цифры», посвящённый теме «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг», сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На уроке школьники познакомятся с внутренним устройством нейросетей и процессом обучения моделей. Они изучат основные алгоритмы и правила создания промптов, а также попрактикуются, используя игровой тренажёр.

Также ученики узнают, как с помощью промптинга взаимодействовать с искусственным интеллектом при решении различных задач в обучении, проектировании, творчестве и поиске информации и идей.

Урок разработан для учащихся 1–11 классов и включает видеолекцию, интерактивные задания-тренажёры и методические рекомендации.

Ученики могут самостоятельно участвовать в проекте до 13 октября 2024 года.

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#образование
#школьники
#ученики
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#урок цифры
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