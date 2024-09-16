Жители Московской области могут следить за соревнованиями роботов онлайн

Фото: istockphoto / KamiPhotos
Дайана Хусинова
Фото: istockphoto / KamiPhotos
Фото: istockphoto/Peach_iStock
Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники
«У дома №15 по Кузьминской улице заменили асфальтобетонное покрытие на парковках, проездах и тротуарах. Кроме того, были оборудованы съезды и занижения для маломобильных жителей. В рамках благоустройства во дворе высадили кустарник, установили скамейки и урны», — говорится в сообщении.В администрации муниципалитета также сообщили, что во дворе у домов №№11-13 на Кузьминской улице установили детскую площадку по губернаторской программе. Отмечается, что это уже десятая губернаторская площадка, обустроенная в Котельниках. Площадка включает в себя не только игровой комплекс, но также зону воркаута — чтобы и взрослые могли там провести время с пользой и удовольствием.
Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
«Парки на минувшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.Самым посещаемым парком области на прошлой неделе стал балашихинский парк «Пехорка»: там побывали 98 тысяч человек. Второе место занял парк Мира в Мытищах с 55,7 тыс. посетителей. На третьем месте оказался парк Толстого в Химках с 55,4 тыс. гостей. Четвёртое место занял Центральный парк Пушкинского округа, который посетили 49 тысяч человек. А замыкает недельный топ-5 Фабричный парк в Истре с 36 тысячами посетителей.
Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
«Современные технологии должны не только упрощать жизнь, но и воспитывать ответственное отношение к жилищным условиям. Игра „ЖЭКА“ — это отличный инструмент для того, чтобы каждый житель мог на практике увидеть, как правильно управлять своим домом и экономить на коммунальных услугах. Мы призываем всех окунуться в этот увлекательный процесс и сделать свой вклад в энергоэффективное будущее», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Фото: пресс-служба МИСК МО
«Грантовый конкурс для НКО Подмосковья мы проводим уже в четвертый раз. В этом году общая сумма субсидии составляет более 81 млн рублей. В Московской области много неравнодушных людей и некоммерческих неправительственных организаций, которые помогают тем, кто в этом нуждается, которые занимаются нашей молодежью, которые развивают наш регион. Мы стараемся регулярно поддерживать такие важные инициативы, и наш совместный с Фондом президентских грантов конкурс для НКО — один из основных инструментов», — сказала глава МИСК Московской области Екатерина Швелидзе.Гранты будут распределены по четырём направлениям: волонтёрская деятельность, культура и искусство, молодёжная политики и соцзащита граждан. Победителей грантового конкурса назовут 20 ноября.
Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Фото: пресс-служба Минблаго МО
«Территорию выбрали по инициативе местной ветеранской организации. Ветераны участвовали в разработке концепции и названии зоны отдыха. Они предложили назвать сквер именно так, подчёркивая важность семейных ценностей и преемственности поколений. На открытие пришли супруги, прожившие в браке более полувека и те, кто только создал семью», – рассказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Площадь сквера – 1,2 га. Главная достопримечательность новой зоны отдыха – монумент, выполненный в виде истребителя МиГ-23. Он был передан Балашихе от 1-й Армии ПВО-ПРО. Памятник подчёркивает военное прошлое микрорайона Заря и его значимость в истории обороны страны.
Фото: пресс-служба Минблаго МО
«Заторы отмечаются по направлению к Москве на трассах -9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Энтузиастов, Калужское, Ленинградское, Ярославское, Рязанское, Носовихинское, Боровское, Каширское, Минское, Рублёво-Успенское, Пятницкое и Косинское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром зафиксировано свыше одного миллиона машин, что на 1,5% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Фото: istockphoto / gorodenkoff