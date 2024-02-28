Жители Подмосковья совершили порядка 630 тысяч поездок на брендированный автобусах

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Более 630 тысяч поездок совершили пассажиры в автобусах Мострансавто, украшенных баннерами «Зима в Подмосковье». Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
За три месяца около 630 тысяч воспользовались брендированными автобусами Мострансавто.
Кроме этого, в общей сложности на территории региона ежедневно курсируют свыше 4 700 автобусов предприятия.
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«За зиму свыше 230 тысяч поездок в автобусах Мострансавто пассажиры зафиксировали по социальным картам. А вот оплачивали проезд жители и гости МО чаще всего банковскими картами — 245 тысяч раз. Транспортные карты «Стрелка» всех видов и «Тройка» суммарно набрали более 160 тысяч трансакций. Самым популярным маршрутом у пассажиров оказался № 305 «Дзержинский – Москва » — почти 44 тысячи трансакций», — отметили в министерстве.
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Мира Полтева