Жители Подмосковья вышли в финал премии «Россия — страна возможностей»

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»
Четыре представителя Московской области вышли в финал национальной премии «Россия — страна возможностей», теперь жители страны могут проголосовать за них и тем самым повысить их рейтинг и шансы на победу, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«В финал премии попали следующие жители Подмосковья: Вероника Якубович, создавшая свой образовательный проект, ведущий Первого канала Сергей Тугушев, автор проекта «ПРО БАТТЛ ЛИГА» Александр Дроздов и создатель фермерского хозяйства Артём Климович», — говорится в сообщении.Финалисты премии были отобраны из 33 тысяч участников, представляющих 40 российских регионов. Голосование за финалистов проводится при помощи мини-приложения «ВКонтакте». Там же можно подробно узнать обо всех участниках.
Читайте также:
Росмолодёжь начинает принимать заявки на грантовый конкурс
В Подмосковье стартовал конкурс на «семейный» дизайн карты «Стрелка»
В России стартовал ежегодный конкурс #СпросиСтроителя
Лев Каштанов