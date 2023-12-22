Жители Подмосковья воспользовались электронным расписание 500 тысяч раз

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Пассажиры Мострансавто скачали расписания автобусов предприятия более 500 тысяч раз. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Для гостей и жителей доступно электронное расписание транспорта Мострансавто в рамках проекта «Скачай, не срывай».
Кроме этого, на сайте появилась возможность посмотреть, какие маршруты следуют через выбранный остановочный пункт, что помогает строить более удобные маршруты.
Стоит отметить, что получить актуальное расписание можно как на сайте, так и через телеграмм-бот Мострансавто.
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«Опция доступна в разделе «Маршруты и расписания»/«Расписание». Пассажиру необходимо вбить в поисковую строку номер маршрута, выбрать остановку, нажать на значок с изображением принтера. Пользователи получают график движения в привычном формате и дизайне, каким они видят его на остановочных пунктах», - отметили в ведомстве.
Стоит отметить, что получить актуальное расписание можно как на сайте, так и через телеграмм-бот Мострансавто.
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Мира Полтева