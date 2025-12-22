Жители Санкт-Петербурга в 2025 году чаще всего летали в Москву

22 декабря 2025, 14:20

Фото: iStock/Julia Klueva

В текущем году большинство поездок жители Петербурга совершили внутри страны. Такие данные приводит «Авиасейлс».





Отмечается, что 74% всех бронирований были по России, а зарубежные перелеты составили 26%.





«Самым популярным направлением у петербуржцев стала Москва, на нее пришлось 22% бронирований, а длительность поездки составила в среднем два дня. На втором месте оказался Калининград — 10%, четыре дня, на третьем — Сочи (Адлер) — 7%, неделя», — сообщает «Петербургский дневник».

«Согласно данным платформы "Авито Путешествия", в Москве на новогодние праздники пользователи забронировали в два раза больше посуточных квартир и на 89% больше загородных домов, чем в прошлом году», — говорится в материале.