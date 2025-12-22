Жители Санкт-Петербурга в 2025 году чаще всего летали в Москву
В текущем году большинство поездок жители Петербурга совершили внутри страны. Такие данные приводит «Авиасейлс».
Отмечается, что 74% всех бронирований были по России, а зарубежные перелеты составили 26%.
«Самым популярным направлением у петербуржцев стала Москва, на нее пришлось 22% бронирований, а длительность поездки составила в среднем два дня. На втором месте оказался Калининград — 10%, четыре дня, на третьем — Сочи (Адлер) — 7%, неделя», — сообщает «Петербургский дневник».
Также петербуржцы посещали Казань, Махачкалу, Уфу, Минеральные Воды и Мурманск.
Тем временем в столице на новогодние каникулы зафиксировали рост спроса на краткосрочную аренду жилья. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службы двух сервисов путешествий.
«Согласно данным платформы "Авито Путешествия", в Москве на новогодние праздники пользователи забронировали в два раза больше посуточных квартир и на 89% больше загородных домов, чем в прошлом году», — говорится в материале.
В сервисе «Островок» добавили, что спрос на бронирование размещения в апартаментах в праздничные дни вырос на 11% по сравнению с прошлым годом.