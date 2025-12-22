Для россиян следующая рабочая неделя будет двухдневной

22 декабря 2025, 01:28

Депутат Стенякина: Для россиян последняя рабочая неделя 2025 года будет двухдневной

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Последняя неделя 2025 года будет состоять всего из двух рабочих дней. Об этом в беседе с ТАСС напомнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).





По словам парламентария, среда, 31 декабря, станет для граждан РФ нерабочим днем за счет переноса выходного. Благодаря этому последняя рабочая неделя перед праздниками получится «очень короткой».



