Для россиян следующая рабочая неделя будет двухдневной

Депутат Стенякина: Для россиян последняя рабочая неделя 2025 года будет двухдневной
Последняя неделя 2025 года будет состоять всего из двух рабочих дней. Об этом в беседе с ТАСС напомнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).
По словам парламентария, среда, 31 декабря, станет для граждан РФ нерабочим днем за счет переноса выходного. Благодаря этому последняя рабочая неделя перед праздниками получится «очень короткой».
При этом первым рабочим днем в новом 2026 году станет 12 января.
Стенякина отметила, что работодатели не имеют права сокращать заработную плату сотрудникам из-за длинных новогодних каникул и большого количества нерабочих дней в январе.
