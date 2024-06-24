Жители Севастополя организовали стихийный мемориал в память о жертвах атаки ВСУ

В Одинцовском округе прошёл фестиваль «Взлёт.Пикник» для победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников из Подмосковья. Мероприятие включало пикник с бургерами и лимонадом, выставку достижений, мастер-классы, конкурсы и выступления кавер-бенда и диджеев.