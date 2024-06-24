Жители Севастополя организовали стихийный мемориал в память о жертвах атаки ВСУ

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Жители Севастополя устроили стихийный мемориал в память о жертвах атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) 23 июня, передает ТАСС.
Севастопольцы зажигают свечи и приносят цветы и игрушки в Комсомольский парк имени Марии Байды.
24 июня был объявлен в Севастополе и Крыму днем траура. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и распорядился оказать городу необходимую помощь.
Напомним, 23 июня украинские военные выпустили по Севастополю 5 ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате атаки более 120 человек получили ранения, позже губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых увеличилось до 151. Пять человек погибли. По данным уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
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24 июня был объявлен в Севастополе и Крыму днем траура. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и распорядился оказать городу необходимую помощь.
Напомним, 23 июня украинские военные выпустили по Севастополю 5 ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате атаки более 120 человек получили ранения, позже губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых увеличилось до 151. Пять человек погибли. По данным уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
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Александр Климов