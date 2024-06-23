В Севастополь направили бригаду специалистов Федерального центра медицины катастроф

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В Севастополь прибыли специалисты из Федерального центра медицины катастроф, федеральных медицинских центров и московских больниц для оказания помощи пострадавшим от обстрела ВСУ.
Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.
Он отметил, что медики были направлены в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.
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«Для помощи пострадавшим в Севастополь направлена объединенная бригада медиков из Федерального центра медицины катастроф, федеральных медицинских центров и московских больниц», — сообщил Кузнецов.
Он отметил, что медики были направлены в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.
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Артем Кузьмин