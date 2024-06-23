Развожаев: Количество погибших в Севастополе увеличилось до трёх человек

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Количество погибших на пляже в Севастополе в результате атаки ВСУ увеличилось до трёх человек. В больнице скончался ещё один ребёнок.
Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Прежде было известно о двух погибших — взрослом и ребёнке. Глава городской администрации также добавил, что ранения в результате ракетного удара получили почти 100 человек.
По сообщению министерства обороны РФ, ВСУ нанесли удар по Севастополю с использованием оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, снабжённых кассетными боеприпасами. Четыре ракеты были уничтожены российскими системами ПВО над акваторией Чёрного моря, пятая отклонилась от курса и взорвалась в воздухе над городом. Это привело к жертвам среди мирного населения.
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Александр Бойцов