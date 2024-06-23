Появились последние данные по пострадавшим и погибшим при атаке ВСУ на пляж в Севастополе

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Четыре человека погибли при атаке ВСУ на пляж в Севастополе, из них два ребёнка. При этом всего пострадали 142 человека. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.
«Рассказываю о ситуации к этому часу. По уточненной информации, погибли 4 человека, из них 2 ребенка. За медицинской помощью обратились 144 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей)», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.
По его словам, люди до сих пор продолжают обращаться в больницы. Развожаев пояснил, что, находясь в состоянии шока, пострадавшие шли домой, думая, что у них небольшие ссадины. Однако позже они начинали чувствовать себя хуже и обращались в медучреждения, где у них находили на КТ осколки. Развожаев призвал всех, кто в момент украинской атаки был на пляже, обратиться к врачам.
Развожаев посетил всех пострадавших в результате обстрела Учкуевки, которые находятся в больницах. Он также сообщил, что связался с лучшим в мире детским хирургом Леонидом Рошалем. Ночью планируется приезд его специалистов в Севастополь. Если потребуется, пострадавших детей отправят на лечение в Москву.
Глава Севастополя также добавил, что находится на связи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и руководителем ФМБА Вероникой Игоревной Скворцовой. В настоящее время из ФМБА в Севастополь уже прибыла бригада специалистов для оказания помощи раненым.
«Врачи делают все для помощи пострадавшим. Севастополь молится о здоровье всех раненых», — заключил Развожаев.
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Элина Позднякова