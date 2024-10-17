Жители цыганской деревни в Ленобласти получили повестки после инцидента с ГАИ

Фото: iStock/scaliger
Более 30 жителей цыганского поселения в Ленинградской области, где накануне произошёл инцидент с сотрудниками ГАИ, получили повестки для постановки на воинский учёт. Об этом пресс-служба главка МВД РФ по региону сообщила в беседе с РИА Новости.
Днём ранее сообщалось, что в деревне Верхние Осельки толпа цыган помешала сотрудникам ГАИ задержать нарушителя ПДД. Ему удалось сбежать, пока народ толкал правоохранителей и дёргал их за форменную одежду. В результате в отдел полиции доставили четверо цыган, в том числе 19-летнего водителя без прав. Он получил трое суток административного ареста. В связи с произошедшем полиция провела тотальную проверку табора с обысками в домах.
В четверг стало известно, что 32 мужчинам, которых доставили в отдел полиции для разбирательства, вручили повестки в военкомат для постановки на воинский учёт.
Читайте также:
В Ленобласти могут снести цыганскую деревню
Цыгане обокрали 83-летнюю бабушку участника СВО в Пензенской области
В Ростовской области цыгане ворвались в школу с криками «хотим русской крови»
Анастасия Чинкова