В Ленобласти могут снести цыганскую деревню

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Деревне во Всеволожском районе Ленинградской области, где поселились цыгане, грозит снос из-за множества самовольных построек. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД РФ по региону.
Днём ранее сообщалось, что в деревне Верхние Осельки толпа цыган помешала сотрудникам Госавтоинспекции задержать нарушителя ППД, который успел сбежать, пока народ толкал и хватал на форменную одежду правоохранителей. В результате в отделе полиции оказались четверо цыган, среди которых был 19-летний водитель без прав и зачинщик инцидента с сотрудниками ГАИ.
На фоне данного инцидента в четверг в деревню нагрянули сотрудники полиции. Они провели тотальную проверку всего цыганского табора с обысками в их домах.
В результате проверки полицейские доставили несколько десятков мужчин, в том числе и цыганского барона, в территориальный отдел для проверки на причастности к преступлениям и административным правонарушения. Для этого всех доставленных дактилоскопировали, взяли у них тесты ДНК и анализы на употребление наркотиков.
В региональном главке МВД отметили, что в деревне было обнаружено 13 автомобилей с признаками подделки госномеров. Также правоохранители обнаружили самовольные постройки. Они составляют подавляющее большинство всех частных домов в Верхних Осельках. Теперь им грозит снос.
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На фоне данного инцидента в четверг в деревню нагрянули сотрудники полиции. Они провели тотальную проверку всего цыганского табора с обысками в их домах.
В результате проверки полицейские доставили несколько десятков мужчин, в том числе и цыганского барона, в территориальный отдел для проверки на причастности к преступлениям и административным правонарушения. Для этого всех доставленных дактилоскопировали, взяли у них тесты ДНК и анализы на употребление наркотиков.
В региональном главке МВД отметили, что в деревне было обнаружено 13 автомобилей с признаками подделки госномеров. Также правоохранители обнаружили самовольные постройки. Они составляют подавляющее большинство всех частных домов в Верхних Осельках. Теперь им грозит снос.
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Анастасия Чинкова