Жители Урала обошли всех россиян в новогоднем розыгрыше «Русского лото»
«Столото» составило топ самых удачливых регионов по итогам новогоднего тиража «Русского лото», в котором разыграли рекордные 4,2 млрд рублей. Лидером рейтинга стала Свердловская область. Суммарно жители региона выиграли 449 млн рублей, сообщили РИА Новости.
Как пояснили организаторы, первые места в списке заняли те субъекты, где купили выигрышные билеты, разделив главный приз в один млрд рублей. Помимо Свердловской области, в верхней части рейтинга оказались Новосибирская (404,5 млн) и Тюменская (390,9 млн) области.
В пятёрку также вошли Московская область — 361,8 млн рублей и Москва — 260,1 млн.
Остальные участники топ-10: Краснодарский край (168,4 млн), Липецкая область (120,2 млн), Санкт‑Петербург (100,3 млн), Башкирия (90 млн) и Ленинградская область (85,2 млн).
В «Столото» добавили, что в этом году впервые миллиардный главный приз разделили сразу три человека. По предварительным данным, удачные билеты приобрели в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.
