Жители Урала обошли всех россиян в новогоднем розыгрыше «Русского лото»

03 января 2026, 12:25

Свердловская область стала самым везучим регионом в розыгрыше «Русского лото»

Фото: istockphoto/kzenon

«Столото» составило топ самых удачливых регионов по итогам новогоднего тиража «Русского лото», в котором разыграли рекордные 4,2 млрд рублей. Лидером рейтинга стала Свердловская область. Суммарно жители региона выиграли 449 млн рублей, сообщили РИА Новости.