Жители Волгограда жалуются на сильный запах жженого пластика и смог в воздухе

08 октября 2025, 17:23

Фото: iStock/Bruno Ivancic

В ряде районов Волгограда жители сообщили о неприятном и едком запахе, который мешает дышать и вызывает тошноту. Об этом пишет издание «Волгоград Онлайн».





Проблема коснулась Центрального, Советского, Дзержинского и Ворошиловского районов города. Волгоградцы отмечают, что воздух наполнен запахом горящего пластика, а улицы окутаны смогом. Местные жители жалуются, что даже при плотно закрытых окнах неприятный запах проникает в дома.





«Хотелось бы узнать, откуда такая вонь на Красном уже не первый день. Все окна плотно закрыты, а вонь просачивается, и горизонт в дымке. Я живу на 39-й Гвардейской, и, если смотреть в сторону Волги, стоит дымка, ничего не видно. Проснулась от этой вони. Запах противный», — комментирует ситуацию одна из горожанок.