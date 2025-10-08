Жители Волгограда жалуются на сильный запах жженого пластика и смог в воздухе
В ряде районов Волгограда жители сообщили о неприятном и едком запахе, который мешает дышать и вызывает тошноту. Об этом пишет издание «Волгоград Онлайн».
Проблема коснулась Центрального, Советского, Дзержинского и Ворошиловского районов города. Волгоградцы отмечают, что воздух наполнен запахом горящего пластика, а улицы окутаны смогом. Местные жители жалуются, что даже при плотно закрытых окнах неприятный запах проникает в дома.
«Хотелось бы узнать, откуда такая вонь на Красном уже не первый день. Все окна плотно закрыты, а вонь просачивается, и горизонт в дымке. Я живу на 39-й Гвардейской, и, если смотреть в сторону Волги, стоит дымка, ничего не видно. Проснулась от этой вони. Запах противный», — комментирует ситуацию одна из горожанок.
Власти и специалисты взяли пробы воздуха для установления причины и источника запаха. По предварительным данным, зловоние может заноситься в Волгоград из соседней Астраханской области.