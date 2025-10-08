Достижения.рф

В Хакасии аттракцион обернули плакатом с портретом ветерана СВО

Фото: iStock/AMilkin

В Черногорске (Республика Хакасия) плакат с портретом ветерана специальной военной операции использовали как защиту от дождя на детской карусели. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».



На опубликованных фото видно, что отдельные элементы карусели обернули плакатами, один из которых посвящён СВО. Местные жители выразили возмущение, усмотрев в этом неуважение к участникам боевых действий.

В администрации сообщили о начале служебной проверки и пообещали привлечь виновных к ответственности в ближайшее время.

«В ближайшее время виновные будут привлечены к ответственности», — сказал представитель городских властей.
Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0