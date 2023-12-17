Жители Воронежа написали фамилию мэра на неубранных сугробах

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Мэр Воронежа Вадим Кстенин написал в своем телеграм-канале, что жители города написали его фамилию на кучах неубранного с улиц снега.
По словам главы города, борьба с последствиями стихии как и прежде продолжается в круглосуточном режиме. Он отметил, что снег в скором времени обязательно уберут с улиц города.
Кстенин добавил, что власти города не в силах напрямую оказать влияние на ситуацию с уборкой снега во дворах, однако после очистки улиц, будут приложены все усилия для очистки не только магистралей, но и второстепенных проездов.
Напомним, с начала текущей недели в Воронеже шел сильный снегопад. Несмотря на круглосуточную работу, техника не справлялась с ситуацией.
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Кстенин добавил, что власти города не в силах напрямую оказать влияние на ситуацию с уборкой снега во дворах, однако после очистки улиц, будут приложены все усилия для очистки не только магистралей, но и второстепенных проездов.
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Екатерина Коршунова