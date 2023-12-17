Фицо заявил, что странам НАТО не грозит вторжение со стороны России

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уверен, что никакой из стран НАТО не грозит российское вторжение. Об этом Фицо сообщил в своем видеообращении, которое опубликовано в социальных сетях.
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что заявления президента США Джо Байдена о возможном нападении России на страны НАТО — это полная чушь. Путин выдвинул предположение, что такие слова американского лидера являются лишь фигурой речи, которая обосновывает его ошибочную политику на российском направлении.
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