Жители восьми областей Украины остались без электричества

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Жители восьми областей Украины в воскресенье остались частично без электроснабжения после повреждения объектов энергосистемы. Об этом сообщило Минэнерго страны.
Отмечается, что речь идёт о Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также о подконтрольных Киеву частях Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
В Киевской области утром 30 июня было обесточено 935 абонентов. В Сумской области – 4805 абонентов в 73 населённых пунктах.
В Харьковской области из-за боевых действий были обесточены около 1,5 тысяч абонентов. Также без электроэнергии остались 39,7 тысяч точек учёта в 107 населённых пунктах региона.
В Черниговской и Днепропетровской областях электричество перестало поступать в более 28 населённых пунктов.
Ранее «Укрэнерго» призвало украинцев экономить электроэнергию из-за большого объёма повреждений энергообъектов на территории страны.
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В Киевской области утром 30 июня было обесточено 935 абонентов. В Сумской области – 4805 абонентов в 73 населённых пунктах.
В Харьковской области из-за боевых действий были обесточены около 1,5 тысяч абонентов. Также без электроэнергии остались 39,7 тысяч точек учёта в 107 населённых пунктах региона.
В Черниговской и Днепропетровской областях электричество перестало поступать в более 28 населённых пунктов.
Ранее «Укрэнерго» призвало украинцев экономить электроэнергию из-за большого объёма повреждений энергообъектов на территории страны.
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Анастасия Чинкова