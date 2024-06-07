WP: в Киеве усугубилась ситуация с отключением электричества

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Ситуация с отключением электричества в Киеве усугубилась после ударов российских войск по энергетическим объектам Украины. Об этом написали журналисты американского издания The Washington Post (WP).
«Отключения начались в понедельник и в течение недели становились только хуже, погружая большую часть столицы Украины во тьму, за исключением нескольких часов в день», – говорится в материале.
Также в статье WP сказано, что в некоторых частях Киева дела настолько плохи, что не работают даже светофоры, без электроэнергии находятся целые районы. Электричество доступно лишь несколько часов за день.
Авторы публикации добавили, что отключения света разделили киевлян на «имущих» и «неимущих», причем жильцы так называемых элитных домов оказались в категории последних.
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Никита Кротов