Директор «Укрэнерго» заявил о потере половины мощностей электроэнергии в стране

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Генеральный директор «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что с марта 2024 года Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии. Об этом пишет Kyiv Post.
«Девять гигаватт — это огромное количество», — заявил он.
По его словам, в начале года у Украины оставалось около 18 гигаватт выработки электроэнергии. Это составляет около трети от показателя начала 2022 года в 56 гигаватт.
Помимо этого, исполнительный директор частного украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сахарук заявил, что Украина не располагает деньгами, которые необходимы для восстановления объектов энергетики, и средствами для их защиты.
Ранее сообщалось, что жители Украины покупают солнечные батареи и аккумуляторы из-за проблем с энергоснабжением. Однако проблемы с электричеством коснулись не только местных жителей, но и крупных супермаркетов. На полках магазинов «Ашан Украина» был сокращен ассортимент скоропортящихся продуктов.
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Дарья Осипова