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Директор «Укрэнерго» заявил о потере половины мощностей электроэнергии в стране

26 июня 2024, 15:26
Фото: iStock/vladj55

Фото: iStock/vladj55

Генеральный директор «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что с марта 2024 года Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии. Об этом пишет Kyiv Post.
«Девять гигаватт — это огромное количество», — заявил он.

По его словам, в начале года у Украины оставалось около 18 гигаватт выработки электроэнергии. Это составляет около трети от показателя начала 2022 года в 56 гигаватт.



Помимо этого, исполнительный директор частного украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сахарук заявил, что Украина не располагает деньгами, которые необходимы для восстановления объектов энергетики, и средствами для их защиты.

Ранее сообщалось, что жители Украины покупают солнечные батареи и аккумуляторы из-за проблем с энергоснабжением. Однако проблемы с электричеством коснулись не только местных жителей, но и крупных супермаркетов. На полках магазинов «Ашан Украина» был сокращен ассортимент скоропортящихся продуктов.

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#украина
На сотрудника военкомата напал мужчина в Волынской области Украины
26 июня 2024, 15:35

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

На сотрудника военкомата напал мужчина в Волынской области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения. Уточняется, что возбуждено уголовное дело.
«Вчера в Шацке военнообязанный гражданин совершил нападение на офицера группы оповещения четвертого отделения Ковельского военкомата во время исполнения им служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

Подробности случившегося не сообщаются. Известно только, что нападавшему грозит тюремный срок вплоть до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мужчина, подпадавший под мобилизацию, после неудавшейся попытки покинуть Украину напал на сотрудника военкомата и попытался его задушить.

Власти Украины ужесточили мобилизацию в стране. Граждане призывного возраста пытаются пересечь границу любыми путями, либо замаскироваться.

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В Мелитополе задержана женщина по подозрению в публичном призыве к терроризму
26 июня 2024, 14:57

Фото: iStock/blinow61

В Мелитополе была задержана женщина, которую подозревают в публичных призывах к терроризму. Об этом СК РФ по Запорожской области сообщил в своем Telegram-канале.
Украинка в социальных сетях оставила комментарий, который содержал призыв к насильственным действиям в отношении руководства страны и российских военных. По данным канала, в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте.

Ранее ФСБ в Симферополе задержала старшего следователя министерства внутренних дел Крыма, который был агентом СБУ. Он собирал и передавал данные о жителях Крыма. Было возбуждено уголовное дело. Бывшему полицейскому грозит до двадцати лет тюремного заключения и штраф до 500 тысяч рублей.

СБУ объявлен в международный розыск генерал ВС РФ Иван Попов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВС России уничтожили три установки HIMARS и транспортно-заряжающую машину
Минобороны: ВС России уничтожили три установки HIMARS и иностранных специалистов
26 июня 2024, 14:19

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Российские военные за минувшие сутки уничтожили 3 установки HIMARS, а также иностранных специалистов. Об этом пишет в своем Telegram-канале Минобороны РФ.
«Уничтожены три пусковые установки реактивных систем HIMARS производства США, а также транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие их применение», — отмечается в сводке.

Помимо этого, поражен цех сборки и места подготовки к запуску БПЛА. Уничтожены скопления живой силы, а также военной техники ВСУ в 109 районах.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что на Украине заговорили о приближающейся катастрофе для ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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МК: ВСУ перебросили в Харьковскую область колумбийских наемников
26 июня 2024, 14:00

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Боевики ВСУ перебросили в Харьковскую область наемников из Колумбии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Уточняется, что украинские неонацисты должны были добиться результата до саммита в Швейцарии. Ради этого противник сосредоточил ударную группу под Волчанском и Липцами. ВСУ хотели «прощупать» российскую оборону с помощью небольших группировок, которые состояли из мобилизованных стрелков теробороны. Их задача была в поиске слабого места у ВС РФ для дальнейшего удара.

Однако боевики ничего не добились, а только погибли под ударами российской артиллерии в ожидании приказа наступать. Отмечено, что эффективность переброшенных в Харьковскую область колумбийских наемников в бою не самая лучшая.

Один из них — экс-наркополицейский Мигель Кардинальо Мультилья. В Колумбии он боролся с наркоторговлей, а потом поехал на Украину, чтобы заработать, поскольку не смог содержать семью и платить по кредитам. Его взвод уничтожили, а он выжил.

Наемники в Харькове пока сидят в окопах, не особо участвуя в боях, что косвенно говорит о больших потерях и огромных трудностях для формирования резерва, необходимого для поддержки укреплений.

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Минобороны показало кадры прибытия российских бойцов из украинского плена
26 июня 2024, 13:34

Фото: istockphoto/Vladimir_Timofeev

Самолёт Ил-76 с российскими военнослужащими приземлился в Москве. На нём в Россию с Украины вернулись 90 бойцов, которых освободили в рамках обмена военнопленными.
На кадрах видеозаписи, опубликованной министерством обороны РФ, видно, как приземляется самолёт, из него выходят солдаты, бывшие пленные. Они садятся в автобус, некоторые сразу звонят домой.

«Мама, меня обменяли, я в России», — говорит в телефонную трубку один из них.

Солдаты рассказывают, с каким нетерпением они ждали возвращения на Родину, говорят о том, как они рады тому, что прилетели домой, в Россию. Один из бойцов говорит, что не ожидал такой тёплой встречи в Москве.

Бывшие военнопленные, которых обменяли в формате 90 на 90 при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов, прилетели в столицу для прохождения лечения и реабилитации. Кроме того, всем им будет оказана необходимая психологическая помощь.






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#мама
#пленные
#рф
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Война будущего: военэксперт рассказал про новый вид БПЛА с искусственным интеллектом
Военэксперт Живов: Новые БПЛА с искусственным интеллектом будут сами искать цели
26 июня 2024, 13:28

Фото: istockphoto/Chesky_W

ВСУ считают «чудо-оружием» на поле боя беспилотные летательные аппараты. Начальник штаба Сухопутных сил Франции генерал Пьер Шилль сказал, что беспилотники — это меч, который сильнее щита — противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» рассказал, что сейчас разрабатывается новый вид дронов с технологиями искусственного интеллекта.

«Сейчас на подходе уже технологии искусственного интеллекта, когда не оператор прицеливается в свою цель, а сам дрон, обладая определенными навыками, может это сделать. Оператору достаточно подлететь к цели и нажать кнопку, а дальше дрон уже сам прицеливается и поражает объект», — поделился эксперт.

Следующим шагом, по словам военного блогера, будут «рои дронов», подобные рою птиц или пчел.

«Они начнут самостоятельно летать по линии фронта, как рой птиц или пчел, и будут наделены единым интеллектом. Как птицы летают синхронно, поворачивают, делают фигуры, кажется, что у них есть коллективный интеллект, который ими руководит, так же будет и с дронами», — сообщил специалист.

Он добавил, что у подобных дронов будет общее понимание, куда они летят и с какими целями, также они смогут выбирать приоритетные и неприоритетные задачи.

«Любая война — соревнование щита и меча. Щит — это система РЭБ, которая глушит управление или создает помехи для видеосвязи дронов. Такие системы создаются разного типа: армейские, где антенны глушат вокруг себя десятки километров пространства, есть те, которые закрывают только одно подразделение в рамках километра, есть еще более компактные глушилки», — рассказал собеседник.

Алексей Живов отметил, что по мере развития средств противодействия дронам их эффективность будет снижаться. Со временем военная промышленность разных стран должна создать средства противодействия дронов, которые превратят их в один из простых элементов боевого оружия, завершил беседу эксперт.

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#оружие
#дрон
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#донбасс
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«Война изменилась»: военэксперт раскрыл, как FPV-дроны привели к преимуществу ВСУ на СВО
Военэксперт Живов: ВСУ начали применять FPV-дроны раньше и продвинулись дальше
26 июня 2024, 13:02

Фото: istockphoto/Dragon Claws

ВСУ считают «революцией на поле боя» FPV-дроны, которые, по их словам, способны противостоять России. Начальник штаба Сухопутных сил Франции генерал Пьер Шилль в разговоре с изданием Defense News сказал, что в настоящее время на долю FPV в конфликте на Украине приходится около 80% поражённых целей.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» рассказал, что использование FPV-дронов можно считать только промежуточной революцией.

«До половины целей сейчас на фронте поражаются FPV дронами — это факт. Можно ли сказать, что это революция? Промежуточная. Это не изобретение новизного оружия, но что-то близкое к этому, потому что за последние два года на моих глазах война изменилась до неузнаваемости», — сказал эксперт.

Военный блогер объяснил, что преимущество FPV-дронов по сравнении с другим оружием в том, что они высокоточны и могут доставить простейшие боеприпасы на большие дальности.

«Если раньше это было пять километров, то сейчас это до пятнадцати километров дальности. Это меняет картину боя. Раньше, чтобы уничтожить определенную позицию противника или его бронетехнику, нам нужно было прицеливаться по ней и стрелять из высокоствольной артиллерии, которая имеет не очень высокую точность: мы могли попасть, а могли не попасть. Теперь поднимается этот дрон, вылетает в нужную позицию и поражает артиллерийское оружие или личный состав. Это оружие позволило повысить эффективность поражения обычными боеприпасами, потому что он приносит самое простейшие, например, мину», — пояснил эксперт.

Он добавил, что таким дронам удалось взять под огневой контроль не только передовые позиции, но и резервы и ротацию войск. Это усложняет ведение боевых действий и снижает количество стрелкового, минометного и артиллерийского огня.

По словам собеседника, преимущество дронов быстро поняли обе стороны, однако ВСУ начали их применять раньше, потому приобрели больший опыт и продвинулись в практике и теории применения немного дальше. Однако, как говорит Алексей Живов, в войсках РФ много специалистов, которые занимаются разработкой дронов, во многих подразделениях созданы роты и обучен соответствующий персонал.

«Проблема в том, что у нас физически намного меньше этих дронов. Разные блогеры дают оценки от 1/2 или от 1/5, то есть на каждый российский дрон приходится 5 дронов противника. Противник недавно испытывал дефицит боеприпасов, и, чтобы его ликвидировать, различные международные организации в денежном виде или в виде FPV-дронов передали от одного до двух миллионов таких дронов, что позволяет ВСУ ежедневно применять от двух с половиной до пяти тысяч дронов на фронте. На практике это означает, что за какой-нибудь штурмовой парой, которая идет занимать вражескую позицию, может гоняться 10-15 дронов. Это кроме того, что у них под ногами мины, по ним стреляет артиллерия или минометы», — рассказал военный эксперт.

Алексей Живов уточнил, что за танком может гоняться несколько десятков подобных дронов.

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#оружие
#дрон
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#война
#контроль
#боеприпасы
#дефицит
#донбасс
#всу
#рф
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Зеленский пообещал новые отставки после приезда в Покровск
Президент Зеленский: ситуация под Покровском требует срочных решений
26 июня 2024, 13:00

Фото: IStock/DmyTo

Президент Украины Владимир Зеленский приехал во временно подконтрольный Киеву Покровск, расположенный в ДНР, и пообещал новые отставки военных чиновников. Об этом он заявил в своем Телеграм-канале.
По словам Зеленского, ситуация на покровском направлении складывается тяжелая. В подобных случаях командующие генералы должны находиться вблизи мест военного соприкосновения и контролировать действия вверенных им войск, отметил он.
«Был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Буду делать по ним соответствующие выводы», — пообещал президент.

До этого Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Юрия Содоля, которого обвиняли в неоправданно высоких потерях солдат. По данным украинских СМИ, во время крупнейшего наступления ВС РФ он пьянствовал в одесском ресторане.

Ранее президент Украины посещал Артемовск, Авдеевку и Марьинку. Вскоре после этого города были очищены от сил ВСУ и перешли под контроль России.

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#президент
#контроль
#чиновники
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#зеленский
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#вс рф
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#киев
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Российские силы ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью
26 июня 2024, 12:59

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили над территорией Дмитровского района Курской области украинскую ракету. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора приграничного региона Алексей Смирнов.
В своём телеграм-канале он уточнил, что ракета была уничтожена в воздухе и не достигла целей. Врио губернатора напомнил, что в случае обнаружения обломков ракеты приближаться к ним не следует, так как даже остатки сбитых снарядов могут представлять собой угрозу. Особенно учитывая то, что ВСУ часто оснащают ракеты кассетными боеприпасами. Об опасной находке следует сообщить по телефону сотрудникам экстренных служб, написал врио губернатора Курской области.

Ранее Алексей Смирнов предупреждал о ракетной опасности на всей территории региона. Он призвал население укрыться в убежищах, помещениях без окон и без крайней необходимости не выходить на улицу.

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#курская область
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