Житель Одессы «заминировал» офис ДТЭК из-за отключений электроэнергии

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Житель Одессы сообщил правоохранительным органам ложную информацию о минировании предприятий ДТЭК на Украине и пообещал взорвать задние, если в ближайшие 15 минут электроснабжение не возобновится по всему городу. Борцу с отключением электроэнергии в зданиях может грозить до восьми лет лишения свободы, сообщается издание «Страна» в Telegram-канале.
«Из здания было эвакуировано 230 человек. Полиция не обнаружила взрывные устройства на месте», – подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что поиски мужчины продолжались три недели.
Ранее директор по холдинга по электроэнергии ДТЭК , занимающий пост Дмитрия Сахарук предупредил, что в ближайшие месяцы на Украине будет наблюдаться увеличение времени перебоев в подаче электроэнергии. По его словам, причинами сокращения времени является жаркая погода, ремонтные работы на электростанциях, а также ракетные удары.
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Александр Климов