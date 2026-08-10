Жительница Екатеринбурга отправится в колонию за обман пенсионерок на 460 тысяч рублей
Суд в Екатеринбурге назначил местной жительнице полтора года лишения свободы в колонии общего режима. Женщина похитила у двух пожилых горожанок в общей сложности 460 тысяч рублей, используя истории о доплате к пенсии и «снятии порчи». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.
Суд признал фигурантку виновной в мошенничестве и краже с незаконным проникновением в жилье. До вынесения приговора она вернула потерпевшим всю сумму ущерба.
Первый эпизод произошел в октябре 2025 года. В аптеке женщина познакомилась с пенсионеркой и назвалась работницей Пенсионного фонда. Она пообещала оформить дополнительную выплату, а затем пришла к женщине домой.
Гостья попросила хозяйку принести сбережения, чтобы якобы записать серии и номера купюр для оформления начисления. Пенсионерка передала ей 260 тысяч рублей, после чего злоумышленница ушла с деньгами.
В декабре того же года осужденная выбрала новую жертву на улице. Она заявила женщине, что на ее деньгах лежит «порча», и предложила провести ритуал в квартире. После обряда пенсионерка лишилась 200 тысяч рублей.
Никому не сообщайте данные банковских карт, пароли из СМС, коды подтверждения и сведения из приложения банка. Настоящие сотрудники банка, полиции, Социального фонда и госорганов не просят назвать такие данные по телефону, в мессенджерах или при личной встрече. Не верьте незнакомцам, которые обещают доплаты, компенсации, льготы или срочное оформление документов. Все социальные выплаты можно проверить самостоятельно — через «Госуслуги», официальный сайт ведомства или по номеру, указанному на его официальном ресурсе.
Не впускайте в квартиру людей, которые представляются работниками коммунальных служб, пенсионного фонда, банка или соцзащиты, если вы не вызывали их сами. Попросите предъявить удостоверение, но помните: его тоже могут подделать. Лучше перезвонить в организацию по официальному номеру и уточнить, действительно ли к вам направляли сотрудника. Не передавайте посторонним наличные деньги и не показывайте, где храните сбережения. Мошенники могут убеждать, что нужно переписать номера купюр, проверить деньги на подлинность, «очистить» их от порчи или перевести на безопасный счет. Ни одна из этих причин не является законной.
Если собеседник торопит, пугает или требует сохранить разговор в тайне, сразу прекратите общение. Расскажите о ситуации родственникам или знакомым, позвоните в банк либо в полицию по номеру 102 или 112. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем выше шанс сохранить деньги и остановить мошенников.
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