Жительница Екатеринбурга отправится в колонию за обман пенсионерок на 460 тысяч рублей

10 августа 2026, 09:43

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о краже под предлогом снятия порчи

Фото: iStock/Hartmut Kosig

Суд в Екатеринбурге назначил местной жительнице полтора года лишения свободы в колонии общего режима. Женщина похитила у двух пожилых горожанок в общей сложности 460 тысяч рублей, используя истории о доплате к пенсии и «снятии порчи». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.