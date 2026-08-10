В ВАРПЭ раскрыли, какая рыба является самой доступной в России
Путассу признали самым бюджетным видом рыбы на российском рынке — средняя отпускная цена на неё в июле составила всего 82 рубля за килограмм. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ) .
Следом за путассу расположились тихоокеанская сельдь (93 рубля) и каспийская тюлька (95 рублей). В топ-5 также вошли черноморская килька (97 рублей) и атлантическая сельдь (110 рублей).
Как отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев, за последние три года рейтинг существенно изменился — путассу поднялась с пятого места на первое, тихоокеанская сельдь также стала доступнее в цене. Причина — рост вылова и стабильный спрос на внутреннем рынке.
При этом мойва, входившая в пятёрку ранее, теперь сместилась в премиальный сегмент. Её средняя цена достигла отметки в 330 рублей за килограмм, а весь объём поставляется по импорту из-за остановки российского промысла.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Камчатке спасатели выдвинулись к туристической группе с детьми, которая не может пересечь реку из-за резкого подъёма воды. Специалисты планируют организовать веревочную переправу и обеспечить безопасный переход всех туристов через водную преграду.
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