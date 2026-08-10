В ВАРПЭ раскрыли, какая рыба является самой доступной в России

10 августа 2026, 02:26

ВАРПЭ: Путассу возглавила рейтинг самых дешёвых видов рыбы в РФ

Фото: iStock/Wirestock

Путассу признали самым бюджетным видом рыбы на российском рынке — средняя отпускная цена на неё в июле составила всего 82 рубля за килограмм. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ) .