Мужчина устроил огненную месть экс-возлюбленной
В Благовещенске суд вынес приговор местному жителю, который поджёг автомобиль бывшей возлюбленной. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».
После неудачных попыток восстановить отношения мужчина решил отомстить. Россиянин знал, где девушка оставляет машину, и заранее подготовил всё для поджога. Он взял старую искусственную шубу, обмотал её проволокой, купил четыре литра бензина и приехал на парковку, где стояло транспортное средство. Местный житель подпалил конструкцию под передним колесом. В результате Honda Edix полностью выгорела и не подлежит восстановлению.
Суд признал его виновным в умышленном уничтожении чужого имущества общеопасным способом. Поджигателя приговорили к двум годам лишения свободы условно. Теперь он обязан отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции и сообщать о смене места жительства.
