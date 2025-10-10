Достижения.рф

Мусоровоз сбил 89-летнюю бабушку в Краснотурьинске

Фото: iStock/Ocskaymark

В Краснотурьинске произошла ужасная авария. Мусоровоз переехал 89-летнюю женщину. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.



Очевидцы рассказали, что пенсионерка оставалась в сознании после столкновения. Водители пытались помочь ей и поднять с дороги. Однако, несмотря на их усилия, бабушка скончалась до приезда скорой помощи.

Сейчас правоохранительные органы проводят расследование. Они выясняют все обстоятельства происшествия и собирают свидетельства от очевидцев. Местные жители шокированы случившимся и выражают соболезнования семье погибшей.

Ранее стало известно, что мужчина пожаловался на превращающуюся в ядовитую змею жену. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0