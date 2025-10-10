Мусоровоз сбил 89-летнюю бабушку в Краснотурьинске
В Краснотурьинске произошла ужасная авария. Мусоровоз переехал 89-летнюю женщину. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Очевидцы рассказали, что пенсионерка оставалась в сознании после столкновения. Водители пытались помочь ей и поднять с дороги. Однако, несмотря на их усилия, бабушка скончалась до приезда скорой помощи.
Сейчас правоохранительные органы проводят расследование. Они выясняют все обстоятельства происшествия и собирают свидетельства от очевидцев. Местные жители шокированы случившимся и выражают соболезнования семье погибшей.
