Жительница голодает на заглохшем лайнере в Антарктиду, пока ей не дадут новый тур

Жительница Волгограда Наталья Литвинова уже пять дней голодает на застрявшем по пути в Антарктиду круизном лайнере Swan Hellenic Diana. Она подчеркнула, что хочет получить от компании ваучер на идентичный круиз, так как у нее нет финансовой возможности купить новый тур, сообщило издание «Газета.Ru».