Жительница голодает на заглохшем лайнере в Антарктиду, пока ей не дадут новый тур

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Жительница Волгограда Наталья Литвинова уже пять дней голодает на застрявшем по пути в Антарктиду круизном лайнере Swan Hellenic Diana. Она подчеркнула, что хочет получить от компании ваучер на идентичный круиз, так как у нее нет финансовой возможности купить новый тур, сообщило издание «Газета.Ru».
На голодовку Натальи Литвиновой никто не реагирует — только экипаж раз в день предлагает ей пройти медосмотр.
Наталья Литвинова уточнила, что полного возврата денежных средств требует много пассажиров лайнера, которые собирались накануне, но у женщины иные требования к компании — она попросила ваучер на путешествие именно в Антарктиду.
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«Голодовка одного пассажира, то есть меня, продолжается. Договориться, возможно, удалось некоторым пассажирам. Все закрыто договором о неразглашении. На каких условиях, никто не говорит. Два пассажира со мной голодали, они прекратили два дня назад, потому что получили, видимо, от компании какое-то предложение, но не говорят, какое», — поделилась жительница Волгограда.
Наталья Литвинова уточнила, что полного возврата денежных средств требует много пассажиров лайнера, которые собирались накануне, но у женщины иные требования к компании — она попросила ваучер на путешествие именно в Антарктиду.
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Ольга Енгалычева