Порядка 600 россиян застряли на круизном лайнере в Японии из-за поломки

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В японском порту Йокогама недалеко от Токио сломался круизный лайнер Spectrum of The Seas, там застряли порядка 600 российских туристов застряли. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на рассказ одной из пассажирок судна Юлии.
Лайнер должен был прибыть в китайский Шанхай 9 ноября, однако сейчас дату перенесли на 11 ноября. Из-за этого почти у 600 россиян сгорают билеты из Китая на родину.
По словам девушки, пассажиры хотят покинуть порт, однако им не отдают паспорта. При этом представители судна с людьми не связываются.
Еще один россиянин Александр уточнил, что участникам круиза не дают покинуть судно из-за того, что у людей нет виз, а японские власти на уступки идти не хотят. Застрявшие россияне обратились за помощью в российское консульство.
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«Решить вопрос можно было бы, если бы власти Японии разрешили путешественникам поехать в аэропорт Токио, купить там билеты в Шанхай и прибыть туда почти в срок первоначальных планов, чтобы затем улететь в Россию», — рассказала Юлия.
По словам девушки, пассажиры хотят покинуть порт, однако им не отдают паспорта. При этом представители судна с людьми не связываются.
Еще один россиянин Александр уточнил, что участникам круиза не дают покинуть судно из-за того, что у людей нет виз, а японские власти на уступки идти не хотят. Застрявшие россияне обратились за помощью в российское консульство.
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Элина Позднякова