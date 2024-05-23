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Жительница из Подмосковья победила в проекте «Лига Экскурсоводов»

23 мая 2024, 11:21
Фото: пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства»

Фото: пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства»

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Мастер гостеприимства из Московской области победила в проекте «Лига Экскурсоводов». Об этом сообщила пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства».
Маргарита Тимофеева из Московской области вошла в число лучших экскурсоводов страны в номинации «Волонтерско-экскурсионная деятельность».

«Мы — экскурсоводы со всей страны собрались на ВДНХ на финале «Лиги экскурсоводов», чтобы плотно поработать, найти свежие идеи, зарядиться энергией единомышленников и познакомиться с коллегами из других регионов. Не было ощущения конкурса, потому что царила теплая атмосфера в командах, все готовы были помочь, делиться интересными идеями, своими проектами, вдохновляли друг друга на реализацию новых маршрутов! Вообще, все гости и спикеры дали концентрат знаний, снабдили инструментами и зарядили нас всех на победу. Благодарю организаторов за возможность!», — поделилась победительница.



В финале «Лиги Экскурсоводов» состязались 210 представителей из 59 субъектов России.

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Жители Подмосковья могут воспользоваться «Народным инспектором» через «Добродел»
23 мая 2024, 10:48

Фото: istockphoto / Sitthiphong

Модуль «Народный инспектор» переехал в портал «Добродел». Лб этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Модуль добавили в последнем обновлении приложения.

«Мобильное приложение «Добродел» это не только сообщения по тем или иным вопросам. Это единая точка входа во все цифровые сервисы Подмосковья. Его функционал постоянно дополняется полезными опциями. Теперь в приложении реализован модуль „Народный инспектор“. Чтобы начать им пользоваться, просто необходимо обновить приложение на своем смартфоне до последней версии», — подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

«Народный инспектор» также работает, как и до его включения в приложение «Добродел». в рамках модюля жители могут направить жалобы по размещению транспорта на зелёных насаждениях, на детских и контейнерных площадках или сброс мусора из автотранспорта, мусор рядом с контейнерной площадкой, а также незаконные надписи, листовки, объявления, повреждение ливневок и люков.

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ФНС оштрафовала спортсменку Елену Исинбаеву за неуплату налогов
23 мая 2024, 10:41

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву за неуплату налогов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Исинбаева задолжала 465 688 рублей, которые ей необходимо погасить в срочном порядке, чтобы избежать блокировки российских счетов.

В настоящее время спортсменка проживает за пределами России. Точное место её проживания неизвестно, но в интернете распространяли сообщений о том, что её видели в Испании, Монако и на Канарских островах.

Днём ранее сообщалось, что ФНС заблокировала счёт ИП хоккеиста Александра Овечкина из-за долга по налогам в размере 49 тысяч рублей.

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#фнс
#налоги
#штраф
#елена исинбаева
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«10 000 шагов в день — просто красивое число»: Врачи раскрыли, откуда взялась эта норма
Химкинские врачи рассказали, как набрать активность при работе в офисе
23 мая 2024, 10:39

Фото: iStock/gbh007

Известно, что рекомендованная норма активности для взрослого человека — 10 000 шагов или 30 минут занятий с умеренной нагрузкой.
Врачи Химкинской областной больницы в беседе с «Радио 1» раскрыли, откуда взялось таинственное число «10 000», и как оно влияет на состояние человека.

«Наверняка все знают, что 10 тысяч — это просто красивое число. Ровно через столько шагов обнулялся первый шагомер, изобретённый в Японии. На самом деле 30 минут ходьбы в среднем темпе достаточно для начала. Средний темп — это как будто вы немного торопитесь, но не сбиваете дыхание», — объяснили эксперты.

Врачи рассказали, что гиподинамия ­— состояние, которое характеризуется недостаточной физической активностью и уменьшением мышечной силы — приводит к появлению избыточного веса, риску развития хронических заболеваний сердца и сосудов, эндокринной системы, к снижению иммунитета, лабильности настроения и депрессивным состояниям.

По рекомендациям собеседников из Химкинской областной больницы, для того, чтобы «набрать» активности при работе в офисе, нужно использовать все возможности: ходить пешком по лестнице, выходить раньше на остановку, каждые 40 минут вставать из-за стола и делать простые упражнения разминки.

А чтобы контролировать свою активность, можно включить трекер в телефоне или смарт-часах.

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#терапевт
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В Подмосковье утром загруженность дорог составляет пять баллов
23 мая 2024, 10:15

Фото: istockphoto / Kichigin

В четверг утром, 23 мая, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С утра на дорогах из области в Москву было зафиксировано свыше 763 тысяч. автомобилей

«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком шоссе и на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга», — подчеркнули в пресс-службе.

В министерстве также призвали водителей быть более внимательными и соблюдать коростной режим. Также во время управления транспортным средством ни в коем случае нельзя отвлекаться на телефон.

В регионе также начался мотосезон и водители автомобилей должны ​чаще смотреть в зеркала и по сторонам во избежании ДТП.

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Норвегия с 29 мая вводит новые ограничения на въезд российских туристов
23 мая 2024, 10:05

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Норвегия усилит ограничения на въезд для россиян. Информация следует из пресс-релиза, который опубликован на сайте норвежского правительства.
Уточняется, что с 29 мая этого года российским туристам, которые приезжают в Норвегию в туристических и «иных целях не первостепенной важности», будет отказано во въезде в страну. Эти ограничения также распространяются на категории лиц, получивших визу от других государств Шенгенского соглашения.

Исключительными случаями станут посещение Норвегии с целю приезда в гости к проживающим в стране близким родственникам, а также на работу или учебу. Примечательно, что норвежское правительство внимательно следит за ситуацией на границе.

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В Пушкинском округе для школьников провели фестиваль «Путь навыков»
23 мая 2024, 09:52

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Во Дворце спорта «Пушкино» проходит фестиваль «Путь навыков». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В мероприятии принимают участие школьники со всего городского округа. В рамках фестиваля представители разных ВУЗов и колледжей округа рассказали о специальностях, которым будущие выпускники могут у них обучиться.

«Больше 700 школьников из образовательных учреждений округа смогли познакомиться с разными специальностями и принять участие в мастер-классах по 20 направлениям. Например, по столярному делу, декоративно-прикладному искусству, ландшафтному дизайну и многим другим», — поделились в пресс-службе администрации.

Отметим, что фестиваль профессий проводится с целью профориентации школьников и выбора дальнейшего профессионального пути.

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В Пушкино продолжается строительство школы на 550 человек
23 мая 2024, 09:15

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

В микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино продолжается строительство школы на 550 мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
На сегодняшний день порядка 190 человек трудятся на объекте.

«Завершены все монолитные работы, выстроены стены из блоков, смонтированы наружные сети водоснабжения и канализации», — подчеркнули в пресс-службе.

Также ведутся фасадные работы, идёт покраска стен и укладка напольной плитки.

Стоит отметить, что в Пушкинском округе также проводится капитальный ремонт трех общеобразовательный учреждений. Все работы планируется завершить к новому учебному году.

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Из звезды голубого экрана в «женилку»: Гузеева отмечает 65-летний юбилей
Заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева празднует свой 65-летний юбилей
23 мая 2024, 08:30

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

23 мая свой день рождения отмечает советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая, заслуженная артистка РФ, член общественной организации «Союз кинематографистов России» Лариса Гузеева.
Подробнее о бедном детстве Гузеевой, муже наркомане, алкогольной зависимости и карьере на телевидение расскажет редакция «Радио 1».

Детство Гузеевой


Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года в посёлке Буртинский Беляевского района Оренбургской области. Своего родного отца Гузеева никогда не видела, а её мать работала учителем истории в сельской школе.

Гузеева мечтала стать актрисой с самого детства. Как вспоминает сама артистка, в подростковые годы ей жилось не сладко.

«Я была учительской дочкой и просто не имела права плохо себя вести. Поэтому школу я ненавидела и, как могла, сопротивлялась догмам. Я стала носить очень короткие юбки, краситься, курить, ругаться матом, за что мою маму в учительской «линчевали у позорного столба», — цитирует Гузееву kp.ru.

Она также вспоминает, как однажды собрала всю свою одежду и отнесла её цыганам. Гузеева решила уйти вместе с табором, однако, девочку вовремя удалось вернуть.

Окончив школу, в неполные семнадцать лет она поехала в Ленинград, где поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) (курс Владимира Викторовича Петрова), который окончила в 1984 году. Параллельно с учёбой Гузеева работала моделью.

Карьера Гузеевой в кино


Первой серьёзной и самой известной работой Гузеевой стала главная роль Ларисы Огудаловой в фильме «Жестокий романс». В то время у Гузеевой был роман с актёром театр и кино Сергеем Шакуровым. Режиссёр «Жестокого романса» Эльдар Рязанов предложил Шакурову роль Паратова, а он настоял, чтобы его возлюбленная тоже сыграла в этом фильме. В результате, Гузеевой досталась главная роль.

После «Жестокого романса» Гузеева снялась ещё в 60 кинокартинах, но роли не стали триумфальными. Она сыграла в фильмах: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается», «Секретный фарватер», «Жизнь Клима Самгина», «Анна Петровна «СВ. Спальный вагон», «Палач», «Наследницы», «Мария Магдалина», «Маросейка 12», «Граффити», «Женская логика», «Море. Горы. Керамзит» и многих других.

«Давай поженимся»


7 октября 2008 года Гузеева получила роль ведущей популярного ток-шоу «Давай поженимся». В 2009 году за работу в этой программе Гузеева даже стала лауреатом российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший ведущий ток-шоу».

«Я не просто пошла на «Первый канал». Меня умоляли пойти. Я еще кобенилась, и два месяца я еще думала, пойти или не пойти. Думаю, зачем, какие-то «женилки», — вспоминала Гузеева в интервью Сергею Минаеву.

Роль главной ведущей «Давай поженимся» сделала Гузееву безумно популярной. Эксцентричную, острую на язык телеведущую знают люди всех возрастов, а её фразы, сказанные в адрес участников программы или коллег, разлетаются на цитаты и становятся мемами.

Гузеева является бессменной ведущей «Давай поженимся» и по сегодняшний день.

Алкогольная зависимость Гузеевой


В 1984 году Лариса Гузеева познакомилась со своим первым мужем Ильей Древновым. Они поженились, а вскоре актриса обнаружила, что ее супруг страдает наркотической зависимостью. В это же время Гузеева начала «назло мужу» употреблять алкоголь. Спустя недолгое время Древнов скончался от передозировки.

По одной из версий, Гузеева бросила пить после того, как однажды поздно вечером вышла в магазин за выпивкой и едва не стала жертвой двух бандитов. По другой же версии, сын Гузеевой однажды сказал матери: «Сама бухает и курит, а меня учит». После этого артистка бросила алкоголь и сигареты.

Долго пытавшаяся устроить личную жизнь Гузеева также неоднократно заявляла, что ни один мужчина не станет жить с алкоголичкой.

Личная жизнь Гузеевой


С однокурсниками в театральном институте отношений Гузеева не заводила, зато быстро нашла себя в рядах музыкальной интеллигенции Ленинграда. У студентки Гузеевой завязался роман с музыкантом Сергеем Курёхиным, она вращалась в рокерской тусовке и лично знала Бориса Гребенщикова и Виктора Цоя.

В 1984 году, когда начинались съемки фильма «Соперницы», актриса встретила своего первого мужа Илью Древнова. Он работал ассистентом оператора этого фильма. Как позже призналась актриса, супруг не редко избивал её. Пара развелась спустя семь лет совместной жизни, а в 1991 году тело Древнова обнаружили в парке, он скончался от передозировки.

Со вторым своим мужем Кахой Толордава познакомилась в 1991 году в Тбилиси, на съемках грузинской картины «Избранник» режиссера Михаила Калатозишвили. Каха играл небольшую роль священника. От него Гузеева вскоре забеременела. Сын родился род 19 апреля 1992 года. Брак пара зарегистрировала за несколько дней до рождения сына. Прожив с мужем недолго, Гузеева подала на развод.

В 1999 году Гузеева случайно столкнулась со своим старым знакомым ресторатором Игорем Бухаровым.

«Мы с ним знакомы… страшно даже подумать, сколько лет. Я училась в Ленинграде, он жил в Москве, мы — студенты часто ездили в столицу на театральные премьеры. На его попытки ухаживать я шутливо ответила: «Нравлюсь? Копи деньги». И он терпеливо меня ждал и всегда был рядом. Он мой друг на всю жизнь, настоящий кореш. Я выходила замуж, разводилась, у меня были всякие истории, а Игорь был рядом. Я рыдала у него на плече по поводу своих проблем, он возил меня по моим делам и всегда и во всем старался помочь», — приводит воспоминания Гузеевой kp.ru.

Замуж за Бухарова Гузеева вышла в 1999 году, будучи уже беременной дочерью Ольгой. Пара до сих пор живёт вместе в счастливом браке.

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В Израиле обнародовали видео от 7 октября с изувеченными пленницами ХАМАС
В Израиле обнародовали видео похищения ХАМАС девушек с военной базы 7 октября
23 мая 2024, 07:38

Фото: iStock/Gilnature

Организация, которая занимается поддержкой семей заложников, похищенных в сектор Газа 7 октября, опубликовала видео похищения девушек с военной базы. Об этом пишет РИА Новости.
Кадры были опубликованы с разрешения семей заложников. На видео показано жестокое отношение радикалов ХАМАС к девушкам. На их лицах видны следы побоев. Отмечается, что из записи убрали страшные и тяжелые для восприятия кадры.

Ранее сообщалось, что израильские военные обнаружили тела трех граждан, которые были захвачены ХАМАС в октябре 2023 года во время музыкального фестиваля «Нова». Уточняется, что 23-летняя Шани Лук, 28-летний Амит Бускил и 57-летний Ицик Гелентер были убиты в тот же день, когда их захватили боевики ХАМАС, после чего тела доставили в Газу. Раскрыть это дело удалось с помощью данных, полученных в процессе допросов задержанных террористов, а также благодаря успешной работе разведывательного управления ЦАХАЛа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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