Жительница из Подмосковья победила в проекте «Лига Экскурсоводов»

Фото: пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства»
Мастер гостеприимства из Московской области победила в проекте «Лига Экскурсоводов». Об этом сообщила пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства».
Маргарита Тимофеева из Московской области вошла в число лучших экскурсоводов страны в номинации «Волонтерско-экскурсионная деятельность».
В финале «Лиги Экскурсоводов» состязались 210 представителей из 59 субъектов России.
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«Мы — экскурсоводы со всей страны собрались на ВДНХ на финале «Лиги экскурсоводов», чтобы плотно поработать, найти свежие идеи, зарядиться энергией единомышленников и познакомиться с коллегами из других регионов. Не было ощущения конкурса, потому что царила теплая атмосфера в командах, все готовы были помочь, делиться интересными идеями, своими проектами, вдохновляли друг друга на реализацию новых маршрутов! Вообще, все гости и спикеры дали концентрат знаний, снабдили инструментами и зарядили нас всех на победу. Благодарю организаторов за возможность!», — поделилась победительница.
В финале «Лиги Экскурсоводов» состязались 210 представителей из 59 субъектов России.
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Мира Полтева