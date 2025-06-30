Жительница Кемерова фиктивно прописала в своей квартире десятерых мигрантов
Жительница Центрального района Кемерова фиктивно прописала в своей квартире десятерых мигрантов, теперь ей грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса.
По данным издания, знакомая предложила 45-летней кемеровчанке легкий заработок еще в 2023 году. Она согласилась и начала регистрировать в своей квартире мигрантов, получая за это по одной тысяче рублей.
«Ей предъявлено обвинение в совершении 10 эпизодов преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
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Тем временем в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства РФ за сексуальное насилие, публичные призывы к осуществлению, оправдание или пропаганду терроризма, а также за сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией, направленное против безопасности России. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
«Вы неоднократно поднимали вопросы о лишении мигрантов приобретенного гражданства РФ и расширении перечня оснований для этого. Сегодня внесли депутатский законопроект. Предложили поддержать его всем нашим коллегам в Госдуме», — говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие данного законопроекта должно обеспечить системный подход для прекращения российского гражданства в рамках защиты национальной безопасности.