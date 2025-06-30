Жительница Кемерова фиктивно прописала в своей квартире десятерых мигрантов

30 июня 2025, 12:08

Фото: Медиасток.рф

Жительница Центрального района Кемерова фиктивно прописала в своей квартире десятерых мигрантов, теперь ей грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса.





По данным издания, знакомая предложила 45-летней кемеровчанке легкий заработок еще в 2023 году. Она согласилась и начала регистрировать в своей квартире мигрантов, получая за это по одной тысяче рублей.





«Ей предъявлено обвинение в совершении 10 эпизодов преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

«Вы неоднократно поднимали вопросы о лишении мигрантов приобретенного гражданства РФ и расширении перечня оснований для этого. Сегодня внесли депутатский законопроект. Предложили поддержать его всем нашим коллегам в Госдуме», — говорится в сообщении.