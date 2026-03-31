В Клину будут судить 53-летнего обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере

31 марта 2026, 18:32

оригинал Фото: суды общей юрисдикции

В городском округе Клин завершили расследование уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





Обвинение предъявили 53-летнему жителю Подмосковья.

«По версии следствия, 35-летней местной жительнице поступило предложение в мессенджере о дополнительном заработке посредством торговли ценными бумагами на бирже. Женщина установила на телефон указанное приложение, после чего аферисты убедили её внести деньги на якобы открытый брокерский счёт. Первоначальный взнос составил 10 000 рублей. В дальнейшем злоумышленники уговорили жертву увеличить сумму инвестиций для получения сверхприбыли», – пояснила Петрова.

«В результате сотрудники полиции задержали мужчину, которому заявительница передала более четырёх миллионов. Тот рассказал, что согласился в мессенджере на работу курьером. Он должен был получать деньги по указанным адресам и передавать третьим лицам», – добавила Петрова.