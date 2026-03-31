SLAVA SKRIPKA не смог отсудить у своего бывшего менеджмента более 5 млн рублей
Артист SLAVA SKRIPKA не смог отсудить у своего бывшего менеджмента более 5,1 миллиона рублей.
Как выяснил «Звездач», суд утвердил мировое соглашение между музыкантом и компанией Инвизибл Промо, поставив точку в затянувшемся конфликте.
Ранее исполнитель пытался оспорить ключевые условия лицензионного договора, добиться его расторжения, а также взыскать с бывших партнёров крупную сумму. Однако в ходе разбирательства стороны пришли к компромиссу.
Согласно условиям соглашения, артист признал отсутствие задолженности по лицензионным выплатам и подтвердил действительность ранее заключённых договоров. Кроме того, он согласился с правомерностью удержанных штрафов на сумму около 2,3 миллиона рублей.
При этом агентский договор между сторонами был расторгнут, однако основные права — на использование произведений, фонограмм и исполнений — остались за компанией. Таким образом, несмотря на частичное урегулирование конфликта, контроль над музыкальным каталогом остался у бывшего менеджмента артиста.
В итоге история закончилась не в пользу музыканта: финансовые требования удовлетворены не были, а ключевые активы закрепились за компанией.
