Суд признал тяжкий вред здоровью: девочке выплатят компенсацию за изуродованное лицо
В Приозерском районе Ленинградской области девятилетняя девочка стала жертвой нападения соседской собаки. Об этом сообщает Mash.
Во время инцидента хозяйки животного рядом не было. В результате атаки у ребёнка остались глубокие шрамы на лице. Она уже перенесла несколько операций и продолжает лечение.
Суд признал последствия укусов тяжким вредом здоровью из‑за значительных изменений внешности. Приморский районный суд удовлетворил иски о компенсации: 700 тысяч рублей — за моральный ущерб и 489 тысяч рублей — на покрытие расходов на медицинские услуги, передаёт прокуратура Ленинградской области.
В общей сложности пострадавшей выплатят 1,2 миллиона рублей. Инцидент подчеркнул важность соблюдения правил содержания животных и контроля со стороны их владельцев, чтобы предотвратить подобные трагедии.
