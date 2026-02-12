Жительница Кемерова попыталась оспорить кредит по «схеме Долиной»

12 февраля 2026, 13:00

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Жительница Кемерова попыталась через суд признать кредит недействительным по «схеме Долиной», заявив, что взять его потребовали мошенники.





По данным «Сiбдепо», женщина взяла в банке кредит в размере 300 тысяч рублей. При этом 200 тысяч она сразу перевела на счет неизвестного человека.





«Затем кемеровчанка пошла в суд требовать признать кредит недействительным. Она заявила, что никакого договора вовсе не подписывала, а деньги украли мошенники», — говорится в материале.