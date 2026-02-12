Жительница Кемерова попыталась оспорить кредит по «схеме Долиной»
Жительница Кемерова попыталась через суд признать кредит недействительным по «схеме Долиной», заявив, что взять его потребовали мошенники.
По данным «Сiбдепо», женщина взяла в банке кредит в размере 300 тысяч рублей. При этом 200 тысяч она сразу перевела на счет неизвестного человека.
«Затем кемеровчанка пошла в суд требовать признать кредит недействительным. Она заявила, что никакого договора вовсе не подписывала, а деньги украли мошенники», — говорится в материале.
В банке же сообщили, что операцию по переводу денег заблокировали из-за подозрений мошенничества. Клиентке позвонили с предупреждением, однако женщина уверила сотрудников, что покупает кухню, продавца знает, а перевод делает осознанно. Таким образом, она собственноручно подтвердила сделку, ввела код из смс и подписала договор электронной подписью. Рудничный районный суд встал на сторону банка.