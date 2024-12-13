Жительница Красногорска Нина Гарькуша отметила 105-летие

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
В Красногорске отпраздновала день рождения одна из самых пожилых жительниц городского округа – Нина Ильинична Гарькуша. Ей исполнилось 105 лет, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Поздравить именинницу и вручить подарки от губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и лавы Красногорска Дмитрия Волкова приехал зампредседателя Совета депутатов округа Богдан Андриянов.
Нина Ильинична большую часть жизни провела на Кубани, но 20 лет назад переехала к дочери и зятю в Красногорск. Она не бросила своё главное увлечение – уход за цветами. За свой цветник у подъезда заслужила не только восхищение соседей, но и многочисленные благодарственные письма от администрации округа.
В ожидании весны Нина Гарькуша предаётся ещё одному хобби — чтению приключенческих романов. За неделю она прочитывает по пять – шесть книг.
У долгожительницы – большая дружная семья, в которой пять внуков и восемь правнуков.
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«Примите самые тёплые поздравления с крышесносной цифрой – со 105-летним юбилеем! Мы всегда с особым уважением говорим о наших старших, тех, кто много лет трудился на благо родной земли, делая её лучше. Жизнь измеряется не годами, а добрыми делами, и вы тому яркий пример!», – сказал Андриянов.
Нина Ильинична большую часть жизни провела на Кубани, но 20 лет назад переехала к дочери и зятю в Красногорск. Она не бросила своё главное увлечение – уход за цветами. За свой цветник у подъезда заслужила не только восхищение соседей, но и многочисленные благодарственные письма от администрации округа.
В ожидании весны Нина Гарькуша предаётся ещё одному хобби — чтению приключенческих романов. За неделю она прочитывает по пять – шесть книг.
У долгожительницы – большая дружная семья, в которой пять внуков и восемь правнуков.
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Лора Луганская