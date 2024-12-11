В подмосковный Детский центр впервые обратились из другого региона

Фото: телеграм-канал ДКЦ
Врачи Детского клинического центра в Красногорск спасли младенца из Ивановской области. Малыша экстренно доставили из с диагнозом «герпетический энцефалит», сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
«На момент поступления малыш был в критическом состоянии. На фоне вируса герпеса у него возникло воспаление головного мозга. У пациента была высокая температура, тело обмякло, наблюдались эпилептические припадки и постоянные судороги. Реаниматологи сразу подключили его к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в медикаментозную кому для защиты клеток мозга», – рассказали врачи.Через три дня интенсивного лечения мальчик пришёл в сознание и начал дышать сам. Его перевели в инфекционное отделение для продолжения противовирусной терапии и реабилитации. Вскоре младенец начал самостоятельно есть, удерживать голову и улыбаться. Как отметили в центре, это был первый случай регионального обращения в клинику.
Сейчас жизнь мальчика вне опасности. Врачи вылечили его от инфекции и отправили домой полностью здоровым.
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Лора Луганская