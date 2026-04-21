Выяснилось, как большинство россиян планируют провести майские праздники
Большинство россиян на майские праздники планируют поехать на дачу, но не для отдыха, а для работы в саду и огороде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты опроса телеканала «Бобер».
Согласно исследованию, 67% граждан отправятся на дачу именно ради трудовых подвигов на участке. Особенно настроены на это женщины. Для 78% из них такая поездка тесно связана с планами по посадке и уборке, в то время как среди мужчин только 45% говорили о необходимости работы на дачной территории.
Почти 62% планирующих трудиться на участке россиян признались, что шашлыки у них будут обязательно, но «по остаточному принципу» — после того, как завершатся все основные работы, ради которых изначально запланировали поездку. Многие мужчины (70%) считают, что обязанность по приготовлению вкусных шашлыков лежит на них. Они назвали это своей главной задачей на майские праздники.
Подчеркивается, что опрос провели в апреле 2026 года. В нём приняли участие 2,3 тысячи человек. Аудитория телеканала о хобби и увлечениях «Бобер», который входит в «Цифровое Телесемейство», составляет более 41 миллиона зрителей.
