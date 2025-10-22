Жительница Мичигана выиграла 100 тысяч долларов по совету ИИ
Жительница штата Мичиган Тэмми Карви выиграла крупную сумму в лотерею после того, как обратилась за советом к искусственному интеллекту ChatGPT. Об этом сообщает People.
Карви рассказала, что участвует в лотереях лишь тогда, когда джекпот достигает особенно крупных сумм. Услышав, что один из джекпотов вырос до рекордного миллиарда долларов (около 81 миллиарда рублей), она решила попытать удачу. Вместе с ChatGPT женщина выбрала лотерейный билет — и выиграла 100 тысяч долларов (около восьми миллионов рублей).
По словам Карви, они с мужем долго не могли поверить в удачу. Часть выигрыша пара планирует потратить на оплату дома, а остальное — сохранить на будущее.
