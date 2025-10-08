Жительница Подмосковья выиграла в лотерею 100 тысяч и 27,5 миллиона рублей

08 октября 2025, 09:57

Фото: iStock/Ralf Geithe

Жительница Подмосковья купила билеты лотереи «Спортлото 5 из 36» перед сном и стала обладательницей 27,5 миллионов рублей. Женщина уже выигрывала 100 тысяч рублей в начале года. Она приобрела билет на три тиража подряд, выбрав числа наугад, пишет РИА Новости.