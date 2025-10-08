Жительница Подмосковья выиграла в лотерею 100 тысяч и 27,5 миллиона рублей
Жительница Подмосковья купила билеты лотереи «Спортлото 5 из 36» перед сном и стала обладательницей 27,5 миллионов рублей. Женщина уже выигрывала 100 тысяч рублей в начале года. Она приобрела билет на три тиража подряд, выбрав числа наугад, пишет РИА Новости.
В час ночи, не дождавшись утра, женщина решила проверить результаты. Увидев желтый баннер с суммой выигрыша, испытала сомнения, но не смогла удержаться от радости и разбудила мужа.
Гульнара работает продавцом-консультантом в бьюти-сфере. В свободное время занимается домашними делами и проводит время с детьми. Теперь она планирует потратить выигрыш на покупку жилья для дочери и нового автомобиля для себя.
Ранее сообщалось, что злоумышленники заманивают россиян обещаниями раскрыть секрет выигрыша в лотерею, вовлекая их в финансовую пирамиду. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: