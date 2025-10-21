Женщину привязали к бревну и бросили в пруд из-за лотереи
В Таиланде задержали мужчину, который привязал соседку к бревну и бросил в пруд в провинции Пхетчабури, передает The Thaiger.
55-летняя Ладда Додесанг пропала без вести 22 сентября. Ее мотоцикл вскоре был найден в лесу, а 6 октября в пруду обнаружили останки женщины. Она плавала лицом вниз, будучи привязанной к бревну. Шея пострадавшей была туго обмотана тканью и верёвкой, а правая рука отрублена. В доме Додесанг полиция нашла наркотики, и некоторое время ее исчезновение связывали с конфликтом внутри банды.
Позднее, в ходе обыска квартиры соседа Ладды, 48-летнего Наронгпорна Проммуанга, правоохранители обнаружили бревно и стальной прут, схожие с теми, что использовались для привязывания Додесанг. Родственники Проммуанга сообщили, что он не возвращался домой с 29 сентября. 15 октября его задержали. Мужчина сознался в преступлении и объяснил, что убил Ладду из-за спора о лотерейном выигрыше.
По словам Проммуанга, он купил у женщины лотерейные билеты и выиграл около десяти тысяч батов (25 тысяч рублей), но Додесанг отказалась отдать ему деньги, что привело к ссоре. В ходе конфликта Проммуанг убил женщину, после чего сбросил тело в пруд. Затем преступник взял аванс в три тысячи батов (7,5 тысячи рублей) на работе и скрылся.
Убийцу арестовали. Ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 15 лет или смертной казни.
