Женщину привязали к бревну и бросили в пруд из-за лотереи

21 октября 2025, 16:17

The Thaiger: В Таиланде мужчина убил соседку и бросил в пруд из-за лотереи

Фото: iStock/Motortion

В Таиланде задержали мужчину, который привязал соседку к бревну и бросил в пруд в провинции Пхетчабури, передает The Thaiger.