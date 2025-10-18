Россиянин после сна о победе в лотерее купил билет и выиграл 20 млн рублей
Житель Санкт-Петербурга Николай выиграл 20 миллионов рублей в лотерее «12 Добрых дел» после того, как увидел особенный сон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Национальной Лотереи».
Мужчине приснилось, что он получает крупный денежный приз. Утром он воспринял этот сон как знак и купил лотерейный билет. Сон в итоге оказался вещим. Представители лотереи отметили, что необычный сон побудил Николая приобрести билет через приложение и поверить в чудо, которое в результате принесло ему крупный выигрыш.
На полученные средства мужчина планирует построить дом и оказать помощь детям и животным, которые находятся в трудной ситуации. Счастливчик добавил, что идею о том, как распределить деньги, ему тоже подсказал сон.
