Россиянин после сна о победе в лотерее купил билет и выиграл 20 млн рублей

18 октября 2025, 10:57

Житель Санкт-Петербурга выиграл 20 миллионов рублей после вещего сна

Фото: Istock/Ralf Geithe

Житель Санкт-Петербурга Николай выиграл 20 миллионов рублей в лотерее «12 Добрых дел» после того, как увидел особенный сон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Национальной Лотереи».