Жительница Севастополя купила лотерейный билет и выиграла почти 7 млн рублей

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Ларисе из Севастополя несказанно повезло: она выиграла почти 7 миллионов рублей в лотерею, купив билеты в четыре утра.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда «Национальная лотерея», оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ, победительница купила два билета, и оба оказались выигрышными.
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«Работница асфальтового завода из Севастополя Лариса выиграла суперприз в онлайн-лотерее «Большая 8» — 6 710 685 рублей», — рассказали в компании.По словам Ларисы, при выборе билетов она доверилась автоматическому выбору чисел. Женщина сначала не поверила, что выиграла суперприз.
«Там было что-то вроде «6,7,6». <…> В панике сразу написала мужу, чтобы срочно перезвонил. Когда поняла, что это правда, не смогла сдержать слёз радости», — рассказала победительница.Выигрыш семья планирует потратить на покупку новой машины.
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Анастасия Чубина