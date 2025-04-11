Подарочный лотерейный билет принёс жителю Череповца 20 млн рублей

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Житель Череповца бывший военнослужащий Юрий решил купить по акции 10 билетов одной лотереи «Мечталлион», а в подарок получил один билет другой лотереи «Лавина призов». Последний принёс ему выигрыш в 20 миллионов рублей.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи», оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ, счастливчик Юрий пока не решил, на что потратит свой выигрыш.
Ранее жительница Севастополя купила лотерейный билет и выиграла почти 7 млн рублей.
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Анастасия Чубина