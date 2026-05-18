Фольклорный ансамбль из Подольска стал лауреатом всероссийского конкурса
Итоги отборочного этапа Всероссийского фестиваля любительских творческих коллективов ЦФО подвели в Туле. В число лауреатов вошёл фольклорный ансамбль «Истоки» из Подольска. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Всего на участие в конкурсе поступили более 260 заявок, а финалистами стали 60 ансамблей.
«Звания лауреатов Всероссийского фестиваля-конкурса удостоились всего пять коллективов из разных регионов. Среди них и подольские «Истоки», — говорится в сообщении.Положенный победителям грант подольский ансамбль сможет направить на приобретение инструментов, пошив новых костюмов, организацию гастролей и создание новых концертных программ.
Ансамбль «Истоки» существует уже 47 лет. Артисты проводят фольклорные экспедиции и сами шьют костюмы, а на сцене воссоздают подлинные народные традиции.
