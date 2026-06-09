Жительница Новосибирска родила ребёнка во дворе многоквартирного дома

09 июня 2026, 14:02

Фото: iStock/Iulianna Est

Жительница Новосибирска родила ребёнка прямо во дворе между жилыми домами № 10/1 и 10/2 на улице Вертковской. Информацию подтвердили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.





По данным Om1 Новосибирск, утром 7 июня около 10:30 жильцы ближайших домов услышали женские крики о помощи. Однако никто не мог понять, что происходит под окнами, поскольку деревья закрывали обзор. Уже через несколько минут послышался плач новорождённого ребёнка. Тогда люди сразу вызвали скорую помощь.



В региональном Минздраве подтвердили факт вызова бригады медиков. Однако подробности представители ведомства раскрывать не стали.





«Состояние здоровья конкретного пациента — врачебная тайна», — пояснили в пресс-службе.