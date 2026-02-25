В Симферополе беременная потеряла ребенка, так как медики советовали попить чай
В Симферополе 31-летняя Виктория Татуревич заявила о гибели новорождённого из-за халатности медиков перинатального центра. По словам женщины, на 32-й неделе беременности у неё отошли воды, после чего её госпитализировали. Изначально состояние оценивалось как стабильное, беременность решили пролонгировать.
На следующий день пациентка пожаловалась на отсутствие шевелений плода. УЗИ выявило маловодье. Виктория утверждает, что в течение суток сообщала врачам о тревожных симптомах — ознобе, головной боли и отсутствии движений ребёнка, однако ей рекомендовали «попить сладкого чая». Кардиотокографию и повторное УЗИ, по её словам, своевременно не провели.
В ночь на 22 ноября у женщины начались схватки. Несмотря на жалобы, врач заявил, что она «не в родах», и назначил спазмолитик. Позже КТГ показало отсутствие шевелений, но состояние пациентки оценили как «хорошее». Через несколько часов Викторию направили на экстренное кесарево сечение из-за критических показателей, однако операцию, по её словам, провели с задержкой.
Ребёнок скончался на вторые сутки. По официальной версии, причиной смерти стал сепсис. Возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и причинении тяжкого вреда здоровью. Женщина опасается, что расследование могут замять, и требует отстранения врачей.
Читайте также: