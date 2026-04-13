Беременная провалилась между поездом и платформой на станции МЦД-3 Авиамоторная
На станции МЦД-3 «Авиамоторная» 28-летняя пассажирка на 12-й неделе беременности провалилась в зазор между поездом и платформой во время выхода из вагона. Об этом пишет РЕН ТВ.
Инцидент случился в момент высадки. После падения женщине потребовалась срочная помощь медиков. Врачи увезли пострадавшую в больницу. У нее диагностировали ушибы темени, голени и спины. О состоянии ребенка информации пока нет. Обстоятельства происшествия сейчас уточняют.
