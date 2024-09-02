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Жительница Петербурга вернулась из декрета мужчиной и обратилась в суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», ссылаясь на слова руководителя пресс-службы городских судов Дарьи Лебедевой.
Отмечается, что 2 сентября один из районных судов города принял к производству иск от сменившей пол жительницы Виктории, ставшей виктором.
Из данных суда следует, что женщина работала в одной из организаций Петербурга, после чего ушла в декрет. После родов она поняла, что хочет быть мужчиной и сменила пол, став Виктором.
Вернувшись после декрета он(а) узнал, что компании, в которой ранее работал, больше не существует. При этом на руках осталась только электронная трудовая книжка, куда не были внесены данные о прекращении трудовых отношений. Из-за такого статуса Виктор обратился в суд, который уже приступил к рассмотрению дела.
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Из данных суда следует, что женщина работала в одной из организаций Петербурга, после чего ушла в декрет. После родов она поняла, что хочет быть мужчиной и сменила пол, став Виктором.
Вернувшись после декрета он(а) узнал, что компании, в которой ранее работал, больше не существует. При этом на руках осталась только электронная трудовая книжка, куда не были внесены данные о прекращении трудовых отношений. Из-за такого статуса Виктор обратился в суд, который уже приступил к рассмотрению дела.
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Анастасия Чинкова