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Двух российских туристов задержали в Шри-Ланке за ловлю ящериц

02 сентября 2024, 10:32
Фото: iStock/Yingko

Фото: iStock/Yingko

В Шри-Ланке задержали двух туристов из России за ловлю ящериц, уже пять дней молодые люди находятся в местном изоляторе. Об этом пишет Shot.
17-летнего Савелия и 21-летнего Колю полицейские задержали утром 29 августа. Молодые люди ловили ящериц рядом с отелем, где отдыхали с родителями. Их обвинили в нарушении природоохранного законодательства и увезли в отдел полиции. При этом неизвестно, сколько ящериц поймали россияне.

Родственники только через сутки узнали о том, что парни находятся в изоляторе.



По словам вице-президента центра поддержки соотечественников за рубежом Ивана Мельникова, задержанных ребят допросили без родителей, переводчика и адвоката. Далее их поместили в местное СИЗО, связь с ними полностью отсутствует. Он также предположил, что россиян задержали для того, чтобы выманить у их родителей деньги, так как один полицейский уже предлагал встретиться и договориться.

В понедельник, 2 сентября, задержанных должны доставить в суд города Эмбилипития, именно там будет решаться их дальнейшая судьба.

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Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Медведь умер в 86 лет
02 сентября 2024, 10:52

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе в составе сборной СССР, ушел из жизни на 86-м году. Об этом сообщила Белорусская федерация борьбы в своем Telegram-канале.
«Нет слов чтобы выразить печаль и боль утраты, покойся с миром, легенда. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Васильевича», — отмечается в заявлении.

Что послужило причиной смерти трехкратного олимпийского чемпиона неизвестно.

Ранее сообщалось, что на 78-м году жизни умер советский и белорусский артист Георгий Малявский. Актер поучаствовал в 26 киноработах, а именно в «Государственной границе», а также в сериале «Чернобыль» в 2022 году, «Мухтар. Новый след» и других.

До этого победитель Олимпийских игр 1980 года в составе сборной СССР по плаванию Робертас Жулпа скончался в возрасте 64 лет. Уточняется, что накануне Жулпа обратился в медучреждение в Вильнюсе с жалобами на боли в спине, из-за которых начала отказывать правая нога.

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СК РФ назвал основную версию крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке
Неисправность и ошибка пилотирования могли стать причиной ЧП с Ми-8 на Камчатке
02 сентября 2024, 10:40

Фото: iStock/BogdanV

Основными причинами крушения Ми-8 на Камчатке являются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. О предварительной версии крушения сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в своём Telegram-канале.
В пресс-службе ведомства добавили, что расследование происшествия продолжается для определения окончательной версии произошедшего.

Напомним, что 31 августа вертолёт Ми-8, следовавший с посадочной площадки вблизи горного массива Вачкажец в населённый пункт Николаевна на Камчатке, не прибыл в пункт назначения. На борту находились 19 пассажиров и трое членов экипажа. Позднее министр по чрезвычайным ситуациям в регионе Сергей Лебедев сообщил об обнаружении тел всех жертв крушения судна.

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В Уссурийске мужчину задержали за вымогательство денег у участника СВО
02 сентября 2024, 10:33

Фото: istockphoto/???? ??????

Полицейские в Уссурийске Приморского края задержали ранее судимого мужчину, который подозревается в вымогательстве денег у бывшего участника специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк. Ранее в интернете появилось видеообращение военнослужащего из Владивостока к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, в котором он рассказал, что после возвращения из зоны боевых действий подвергается вымогательствам со стороны этнической группировки. По данному факту СК возбудил уголовное дело.

В свою очередь, в полиции сообщили, что к ним обратился брат военного с просьбой отыскать своего родственника, который намеревался свести счёты с жизнью. Бывшего участника СВО обнаружили в лесу в бессознательном состоянии. Его передали медикам для оказания помощи.

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В Москве задержали мужчину за стрельбу на Патриарших прудах
02 сентября 2024, 10:27

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Москве задержали мужчину за стрельбу на Патриарших прудах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 33-летнего Дмитрия Х. задержали в столице за стрельбу. Другие участники вспыхнувшего конфликта скрылись с места на автомобиле Lamborghini Urus, который был объявлен в розыск.

Сам Дмитрий является уроженцем Баку. В настоящее время он зарегистрирован в Ленинском городском округе Московской области, женат и имеет детей.

В ходе обыска правоохранители изъяли у него два травматических пистолета «Гроза» и «Хорхе». При этом последний не был зарегистрирован.

Ранее задержанного уже подозревали в экономических махинациях и угоне автомобиля.

Напомним, что конфликт на Патриках случился накануне вечером. Дмитрий отдыхал вместе со своими знакомыми на веранде ресторана «Аист». В какой-то момент он поругался с другими гостями заведения, после чего достал пистолет и совершил несколько выстрелов в воздух. В результате этого никто не пострадал.

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#конфликт
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Сотрудники ГАИ из Одинцова помогли женщине с двумя детьми на сломавшейся машине
02 сентября 2024, 10:15

Фото: пресс-служба ГАИ МО

Подмосковные автоинспекторы помогли молодой маме с двумя детьми, машина которой заглохла на перекрёстке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники Госавтоинспекции из Одинцовского городского округа лейтенант полиции Михаил Кудряшов и старший лейтенант полиции Евгений Гавриленко патрулировали дороги в селе Саввинская Слобода. Они заметили на перекрёстке иномарку с включёнными аварийными сигналами. Полицейские подошли к водителю узнать причину остановки. За рулём находилась девушка, а в салоне транспортного средства – её малолетние дети, годовалая дочь и 10-летний сын. Она сообщила, что на светофоре машина заглохла и не заводится», – говорится в сообщении.
Автоинспекторы откатили автомобиль в безопасное место. В ходе осмотра иномарки выяснилось, что датчик уровня топлива вышел из строя, из-за этого женщина не увидела, что бензина в баке для поездки было мало.

Стражи порядка предложили женщине подождать их, а сами поехали к ближайшей заправке за топливом. Вернувшись, сотрудники заправили машину, и она завелась. Автоинспекторы посоветовали молодой маме обратиться в сервисный центр для устранения неполадки.



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#подмосковье
#московская область
#одинцовский городской округ
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В Пушкинском округе произошёл крупный лесной пожар
02 сентября 2024, 09:27

Фото: пресс-служба ГАИ МО

Пожар произошёл на территории Учебно-опытного участкового лесничества в 1,4 км от деревни Марьина Гора Пушкинского городского округа, площадь возгорания составила несколько гектаров, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Возгорание было обнаружено в ходе авиапатрулирования. Площадь пожара составляла 2.5 гектара, а затем из-за ветра увеличилась до 3,5 гектара. На тушение направили 34 лесных пожарных, было задействовано 15 единиц техники. Пожарным удалось справиться с огнём, тушение заняло семь часов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. Сейчас ведётся опрос свидетелей, чтобы выявить виновного.

В областном Комлесхозе напомнили, что за нарушение пожарной безопасности в подмосковных лесах предусмотрены крупные штрафы: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#пушкинский округ
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В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Прокуратура: в ресторане в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой
02 сентября 2024, 08:48

Фото: istock/Savusia Konstantin

В центре Москвы, в ресторане на Малой Бронной, произошел конфликт, который завершился стрельбой. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Предварительные данные указывают на то, что в ходе конфликта было использовано травматическое оружие. На данный момент нет информации о пострадавших.

Пресненская межрайонная прокуратура взяла ситуацию под контроль и занимается установлением всех обстоятельств произошедшего. Согласно данным Telegram-канала Mash, очевидцы утверждают, что слышали как минимум пять выстрелов.

На место инцидента прибыли правоохранительные органы, которые оцепили ресторан и эвакуировали посетителей. Мужчину, открывшего стрельбу, задержали и доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.

Свидетели сообщили, что конфликт начался внутри заведения и продолжился на улице, где один из участников выхватил травматическое оружие.

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#оружие
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#ресторан
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На предприятии в Киеве после взрывов вспыхнул пожар
Кличко: в Киеве после взрывов вспыхнул пожар на предприятии
02 сентября 2024, 08:24

Фото: istockphoto/Ole Schwander

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в понедельник после взрывов на предприятии в городе произошел пожар. Об этом он написал в своем Telegram-канале, информирует РИА Новости.
«В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий», — сообщил он.

О каком именно объекте идет речь не уточняется.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что в Киеве и Киевской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Позднее стало известно о повторных взрывах в украинской столице.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Камчатке обнаружили тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8
Министр по ЧС Камчатки Лебедев: обнаружены тела всех погибших при крушении Ми-8
02 сентября 2024, 08:12

Фото: iStock/MMADIA

Спасатели обнаружили тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, они были переданы судмедэкспертам. Об этом сообщил министр по ЧС на Камчатке Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8, который направлялся с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не достиг своего пункта назначения и потерпел крушение. На борту находились жители Камчатского края, Москвы, Пермского края, Липецкой, Амурской областей, Бурятии, Удмуртии.

Следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводят расследование уголовного дела по факту авиапроисшествия с вертолетом Ми-8, квалифицируемого по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Более 60 человек и 15 единиц техники были задействованы в наземном поиске пропавшего вертолета. Губернатор региона Владимир Солодов заявил, что 3 сентября на Камчатке объявлен день траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8.

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