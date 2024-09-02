Двух российских туристов задержали в Шри-Ланке за ловлю ящериц

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В Шри-Ланке задержали двух туристов из России за ловлю ящериц, уже пять дней молодые люди находятся в местном изоляторе. Об этом пишет Shot.
17-летнего Савелия и 21-летнего Колю полицейские задержали утром 29 августа. Молодые люди ловили ящериц рядом с отелем, где отдыхали с родителями. Их обвинили в нарушении природоохранного законодательства и увезли в отдел полиции. При этом неизвестно, сколько ящериц поймали россияне.
Родственники только через сутки узнали о том, что парни находятся в изоляторе.
По словам вице-президента центра поддержки соотечественников за рубежом Ивана Мельникова, задержанных ребят допросили без родителей, переводчика и адвоката. Далее их поместили в местное СИЗО, связь с ними полностью отсутствует. Он также предположил, что россиян задержали для того, чтобы выманить у их родителей деньги, так как один полицейский уже предлагал встретиться и договориться.
В понедельник, 2 сентября, задержанных должны доставить в суд города Эмбилипития, именно там будет решаться их дальнейшая судьба.
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Родственники только через сутки узнали о том, что парни находятся в изоляторе.
По словам вице-президента центра поддержки соотечественников за рубежом Ивана Мельникова, задержанных ребят допросили без родителей, переводчика и адвоката. Далее их поместили в местное СИЗО, связь с ними полностью отсутствует. Он также предположил, что россиян задержали для того, чтобы выманить у их родителей деньги, так как один полицейский уже предлагал встретиться и договориться.
В понедельник, 2 сентября, задержанных должны доставить в суд города Эмбилипития, именно там будет решаться их дальнейшая судьба.
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Элина Позднякова